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新北萬里幼兒園生命教育課程 帶領學童迎接新年

觀天下／ 記者廖品涵／萬里報導
2024年的最後一天，新北市立萬里幼兒園要用特別的方式帶領小朋友度過，特別舉辦了今年度的最後一場生命教育課程。 圖／紅樹林有線電視提供
2024年的最後一天，新北市立萬里幼兒園要用特別的方式帶領小朋友度過，特別舉辦了今年度的最後一場生命教育課程。 圖／紅樹林有線電視提供

2024年的最後一天，新北市立萬里幼兒園要用特別的方式帶領小朋友度過，特別舉辦了今年度的最後一場生命教育課程，在講師群的角色扮演中，帶來合力救小羊的故事，要透過故事裡小動物們一起救小羊的過程，讓孩子們具有危機意識，懂得保護自己進而也知道如何去保護他人。

新北市立萬里幼兒園園長鍾綺芬說，萬里幼兒園培養孩子們成為小小生活家，透過生命教育的講師團隊帶來每個月一次不同的課程，學生們每個月就有不同的生命教育學習目標，而講師團隊以戲劇、遊戲加上唱跳的方式，帶領孩子們思考每一個不同的目標，讓孩子們擁有自己的理解與體會。

今年度的最後一堂課程，孩子們很感謝生命教育的講師團隊每一次都帶來精彩的表演，因此在這堂課中孩子們也準備了親手製作的禮物要送給講師團隊，藉以感謝每一位老師帶來的有趣課程，以及精彩演出。

團隊

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