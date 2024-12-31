陸軍官校系主任課堂飆罵學生導致退學 家長陳情行政院

陸軍官校機械系黃姓系主任遭學生家長投訴，上課情緒失控辱罵學生，有學生因他的教學方式，後來選擇退學，向行政院提陳情。校方今天向媒體表示，黃已經請辭系主任，明年2月退休後不再回聘。

陸軍官校家長陳情，根據陸軍官校「教師課堂反應問卷」，黃姓系主任教授的4門科目，有3門低於3.5分的及格分數，另1門勉強以3.8分通過，家長反映，黃得知問卷成績，「在課堂上情緒失控，辱罵學生，甚至以成績威脅，嚴重影響學生的心理健康與學習意願」。

網傳家長陳情並指，黃姓主任2月1日退休，積極安排退休後聘為兼任教師，引發學生及家長「恐懼」，擔心將來遭受「報復」。

學生家長在12月20日以陳情書，向行政院提出陳情。陸軍官校今天向媒體表示，黃已請辭系主任獲准，明年2月退休後也不再回聘。