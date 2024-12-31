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114文化幣明開領！13-15歲首加入 文化部曝使用攻略

聯合報／ 記者張博瑞／台北即時報導
114年文化禮金明開放領取，16-22歲可領1200點；13-15則有600點。圖／文化部提供
114年文化禮金明開放領取，16-22歲可領1200點；13-15則有600點。圖／文化部提供

為培養藝文消費人口，文化部催生「文化幣」點數概念。而114年文化禮金向下扎根，除了繼續發給16-22歲1200點，文化部推出13-15歲試辦計畫，每人發給600點。114年的領取時間從明天上午8點開放，文化部提醒青年朋友手刀領取，以文化幣開啟新的一年。

文化部於112年優先針對18-21歲青年發放文化禮金1200點文化幣，1點等於新台幣1元，可用於看表演、看展覽、看國片、買書等藝文消費折抵。作為藝文消費折抵使用，而113年開始，文化幣則編入文化部公務預算，成為常態化政策，並進一步擴大發放至16-22歲。明年起，更推出13-15歲試辦計畫，每人發給600點，文化部提醒，不僅是國中生，有些符合出生日期的小六生就能領取。

文化部表示，明年的文化幣領取使用期間自114年1月1日至114年12月31日止，凡是出生日期在92年1月1日至98年12月31日的16-22歲青年，具中華民國國籍或符合資格的外國人士等，即可以領取1200點文化禮金；而出生日期在99年1月1日至101年12月31日的13-15歲青年則可領取600點文化禮金。

文化部指出，只要是符合資格的青年，使用手機下載「文化幣」App、完成註冊，並點選文化禮金，通過驗證後，就能完成領取文化幣且可馬上使用。文化幣可用於超過1.8萬個藝文消費點，包含聽音樂會、桌遊體驗、買書、看國片、唱片行、樂器行等。

文化部也說，沒有手機、網路也可以使用文化禮金。符合資格青年可以聯絡客服提出申請紙本QR-code，電話：0809-081806（服務時間：每日10:00-20:00）或e-mail：cp.service@tradevan.com.tw，申請通過後，即可在指定網頁登入印出紙本QR-code帶至藝文消費點使用，紙本QR-code可分次列印、使用，使用時應主動出示身分證件供查驗。

另外，使用文化幣消費單筆滿200點就可立即抽獎，抽獎次數不限（例如單次使用400點即抽獎2次），結果將於系統馬上呈現並立即可用。文化部提到，已領取文化禮金的青年，只要邀請2名新朋友成功領取即可獲贈30點，之後每成功邀請1名朋友，即可再多獲得10點，回饋無上限。

符合資格的青年只要使用手機下載「文化幣」APP即可領取文化禮金。圖／文化部提供
符合資格的青年只要使用手機下載「文化幣」APP即可領取文化禮金。圖／文化部提供
沒有手機、網路也可以使用文化禮金。圖／文化部提供
沒有手機、網路也可以使用文化禮金。圖／文化部提供
找到貼有「本店/本場所可使用文化幣」識別標誌的藝文消費點，即可進行文化禮金消費折抵。圖／文化部提供
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文化部 青年

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