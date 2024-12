【專家之眼】從荷蘭經驗看「班班喝鮮乳」政策

為補充學童鈣質的「班班喝鮮乳」政策,惜因農業部與教育部規劃不周,引發各種亂象,主事者不願修正問題,逕自建請行政院廢除該政策。惟從荷蘭的成功經驗觀之,我國不僅應儘速恢復政策,還要擴大辦理。

引用衛福部2022年公佈的《國民營養健康調查》,鈣質為國人攝取狀況最差的礦物質, 7 歲以上的攝取量僅「足夠攝取量 」(Adequate intakes, 簡稱AI) 建議量的 6 成以下,男性 7 歲以上族群的平均鈣質攝取量僅達 AI 建議量的 40-60%,女性 7 歲以上族群則為 36-56%。男女性中鈣質攝取量大幅低於 AI 建議量的族群包括男性 13-15 歲 (40%)、男性 16-18 歲 (44%)、女性 7-12 歲 (49%)、女性 13-15 歲 (36%)、女性 16-18 歲 (39%) 及女性 19-44 歲 (48%)。

主要原因是國人從飲食中獲取的乳品類攝取,大幅低於飲食指南建議攝取量,因此有必要提高乳品類的攝取,其中補充鮮奶效果為最佳的做法。筆者前文曾提及,比較日本推動午餐學童奶政策前後的學童身高差距,1950年和1994年相比,日本17歲青少年的平均身高大幅增加,男生從161.8公分成長到了170.9公分;女生則從152.7公分成長到158.1公分。

不僅日本如此,荷蘭也有類似的經驗。荷蘭男人的平均身高為182.5公分;荷蘭女子168.7cm為全球最高,被稱為巨人之國。2020年英國BBC發表《Why are the Dutch so tall?》文章,其引用倫敦皇家學會研究,從荷蘭軍事記錄的審查發現,在 1800 年代中期,荷蘭男性實際上是歐洲最矮的人之一,卻在短短 160 年內,荷蘭男性身高大幅增加 20 公分。

此與該國偏好乳製品有關,荷蘭土地不足,進而填海造陸,這類土地酸性太強,不適合種植蔬菜或穀物,卻相當適合種植牧草,進而養殖大量的乳牛,造就該國酪農業的蓬勃發展,促進牛奶與乳製品消費量的激增,成為世界上最大的乳品消費國之一。

專家表示,身高增長速度太快,不應只是遺傳的效果。《Science》研究顯示,荷蘭身高增長也與財富的增加、遺傳、小孩的數量與醫療體系健全有關,乳製品攝取量並非單一的因素。但也承認牛奶的鈣質可以強健骨骼,生長取決於鈣的充足供應,對大量攝取乳品的荷蘭人的身高具有關鍵的效果。

從他國的經驗看來,增加乳品攝取量足以補充學童所需的營養,幾年內必將增進國人的健康與身高,可惜班班喝鮮乳政策竟突然中止。該政策施行初期固然有諸多問題,但只要略為修正,即可步入正軌,盼政府莫因噎廢食。