【專家之眼】從荷蘭經驗看「班班喝鮮乳」政策

為補充學童鈣質的「班班喝鮮乳」政策，惜因農業部與教育部規劃不周，引發各種亂象，主事者不願修正問題，逕自建請行政院廢除該政策。惟從荷蘭的成功經驗觀之，我國不僅應儘速恢復政策，還要擴大辦理。

引用衛福部2022年公佈的《國民營養健康調查》，鈣質為國人攝取狀況最差的礦物質， 7 歲以上的攝取量僅「足夠攝取量 」(Adequate intakes, 簡稱AI) 建議量的 6 成以下，男性 7 歲以上族群的平均鈣質攝取量僅達 AI 建議量的 40－60%，女性 7 歲以上族群則為 36－56%。男女性中鈣質攝取量大幅低於 AI 建議量的族群包括男性 13－15 歲 (40%)、男性 16－18 歲 (44%)、女性 7－12 歲 (49%)、女性 13－15 歲 (36%)、女性 16－18 歲 (39%) 及女性 19－44 歲 (48%)。

主要原因是國人從飲食中獲取的乳品類攝取，大幅低於飲食指南建議攝取量，因此有必要提高乳品類的攝取，其中補充鮮奶效果為最佳的做法。筆者前文曾提及，比較日本推動午餐學童奶政策前後的學童身高差距，1950年和1994年相比，日本17歲青少年的平均身高大幅增加，男生從161.8公分成長到了170.9公分；女生則從152.7公分成長到158.1公分。

不僅日本如此，荷蘭也有類似的經驗。荷蘭男人的平均身高為182.5公分；荷蘭女子168.7cm為全球最高，被稱為巨人之國。2020年英國BBC發表《Why are the Dutch so tall?》文章，其引用倫敦皇家學會研究，從荷蘭軍事記錄的審查發現，在 1800 年代中期，荷蘭男性實際上是歐洲最矮的人之一，卻在短短 160 年內，荷蘭男性身高大幅增加 20 公分。

此與該國偏好乳製品有關，荷蘭土地不足，進而填海造陸，這類土地酸性太強，不適合種植蔬菜或穀物，卻相當適合種植牧草，進而養殖大量的乳牛，造就該國酪農業的蓬勃發展，促進牛奶與乳製品消費量的激增，成為世界上最大的乳品消費國之一。

專家表示，身高增長速度太快，不應只是遺傳的效果。《Science》研究顯示，荷蘭身高增長也與財富的增加、遺傳、小孩的數量與醫療體系健全有關，乳製品攝取量並非單一的因素。但也承認牛奶的鈣質可以強健骨骼，生長取決於鈣的充足供應，對大量攝取乳品的荷蘭人的身高具有關鍵的效果。

從他國的經驗看來，增加乳品攝取量足以補充學童所需的營養，幾年內必將增進國人的健康與身高，可惜班班喝鮮乳政策竟突然中止。該政策施行初期固然有諸多問題，但只要略為修正，即可步入正軌，盼政府莫因噎廢食。