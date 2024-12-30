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舉重女神郭婞淳回國中小母校 各捐10萬助發展體育

中央社／ 台東縣30日電
舉重女神郭婞淳。聯合報系資料照
舉重女神郭婞淳。聯合報系資料照

中華奧會主席林鴻道攜手舉重女神郭婞淳，今天聯合捐贈台東豐榮國小及寶桑國中各新台幣10萬元；郭婞淳期勉學弟妹們，在體育路上，堅持不放棄就能成功。

郭婞淳畢業於台東縣豐榮國小及寶桑國中，此次應身兼宏道運動發展基金會董事長林鴻道之邀，聯合捐贈運動發展基金回饋母校，校方今天舉辦隆重捐贈儀式。

郭婞淳先到豐榮國小與當年班導師張美倫久別重逢，兩人深情相擁，落下感動淚。當年郭婞淳是學校田徑隊和籃球隊主力，改練舉重後成績更優，大家都與有榮焉，不僅是榮譽校友，更是台東之光、台灣之光。

小學弟妹們熱情高喊「女神好美、好漂亮」，爭相簽名合影。校長毛慧莉代表受贈，感謝郭婞淳長期支持母校發展。她表示，郭婞淳在2021年東京奧運摘金後，曾聯合企業捐贈34萬元，用於校內田徑運動經費，此次捐款也將投入運動社團營運。

郭婞淳致詞時表示，母校是她體育生涯的起點，希望學弟妹們在良好的環境下，盡情揮灑自己，勇於追尋夢想，訂定目標堅持到底，永不放棄。

台東 東京奧運 運動 郭婞淳

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