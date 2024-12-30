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南投「1師1載具」達成 加速補足「生生有平板」

中央社／ 南投縣30日電

南投縣府今年採購3777部平板，配發給全縣非偏遠地區學校老師，成為全國首個達到全縣中、小學教師「1師1載具」縣市，後續加速補足提供非偏遠學校學生，達1生1部學習平板。

南投縣政府打造「智慧校園」，今天在草屯鎮炎峰國小辦理推動「1師1載具、生生有平板」計畫啟動儀式，縣長許淑華說，縣府今年採購3777部平板，配發全縣非偏遠地區學校教師，成為全國首個達到全縣中、小學教師「1師1載具」縣市，後續再加速補足非偏遠學校學生用平板，讓每1名孩子配發1部專屬學習平板。

許淑華表示，教育部推動中小學數位學習精進方案，行動載具配發方式是偏遠地區學校老師及學生1人1機，非偏遠地區依學校班級數1/6配發，因此，「大校」常有平板不夠用狀況，由於不是每名師生都有機會使用平板，造成老師數位教學、學生數位學習困擾。

許淑華說，今年已完成建置「班班有大屏」，而目前南投學生超過6成可用平板學習，持續編列預算補足，透過「1師1載具、生生有平板」計畫，盼老師有更高效率教學工具、學生在平板輔助下學習更多元，讓南投不分地域擁有平等、高品質數位學習資源。

南投縣 許淑華 載具

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