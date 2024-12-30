通學步道覆蓋率民怨不足 桃市府：將改善至少100校

桃園市今年屢遭點名道安不佳，為洗刷行人地獄惡名，市府力推國中小學通學步道計畫，現已完成56所學校改善工程，超越原定4年50所目標，但各地仍抱怨通學步道覆蓋率不足。市府回應，將持續推動建設，預計至2026年將改善至少100座學校交通環境。

桃市目前共有272所高國中小，張善政市府上任後，規畫第一年目標改善12所學校通學廊道，4年內完成改善50所學校，在市府趕工下，截至今年底已有56所學校完成改善，北、南桃園各占31所和25所。

工務局表示，針對改善規模較小案件，每年將爭取約4000萬元預算，改善校園周邊人行環境；另47所學校改善規模較大，也向中央爭取補助，提案總經費約5.9億元，目前內政部國土署及交通部已核定44所，案件總經費約5.2億元，其中，中央補助4.2億元。

不過對於市府斥資上億元改善通學步道，各地民代仍認為成果需加強。議員李宗豪表示，龜山區常見建案工地，但目前包括文青國中小、大埔國小、福源國小連人行道都沒有，導致學生被迫走在馬路上，盼市府能盡快規畫、加速推動。

八德區議員楊朝偉說，桃市有272所高國中小，至2026年卻僅預計完成100校，目標稍嫌保守，盼張市府這一任期內至少應改善125校，此外多數國中生課後會補習，也應評估在補習班聚集地延展現有的通學步道，才能更全面保障學子安全。

工務局表示，改善工程都會持續推動，各校工程將陸續在明、後年設計及施工；明年設定累積目標為75所，現正持續彙整待改善學校，明年度也會著重推動改善規模較大的案件，規模較小案件以開口契約方式完成；2026年則以區域性為格局，盼串聯整體人行路網規畫，並持續建立、優化制度。