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比食材、比創意 桃園版「黑白大廚」40校大PK選出12組隊伍

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市政府為提升營養午餐的美味度，今年首度舉辦「校園米其林美食爭霸賽」。圖／取自蘇俊賓臉書
桃園市政府為提升營養午餐的美味度，今年首度舉辦「校園米其林美食爭霸賽」。圖／取自蘇俊賓臉書

桃園市政府今年首度舉辦「校園米其林美食爭霸賽」，邀請各校廚師與營養師攜手參賽，以桃園在地食材為基礎，設計出美味又營養的創意菜單。自10月以來，共吸引40組學校報名參賽，經過初賽激烈角逐，最終選出12組隊伍晉級決賽，將爭奪第一屆「桃園營養午餐廚神」的榮耀。

桃園市去年率六都之先實施國中小學生免費營養午餐政策，副市長蘇俊賓指出，市府不只提供免費的營養午餐，更在乎營養午餐是否更健康、食材更在地、口味是否受歡迎，兩年來在農業局和教育局努力下，終於打通在地優質蔬菜、農產品到學生餐桌的渠道。

教育局跟農業局去年開始媒合蓮藕、韭菜、茭白筍、地瓜等入菜到營養午餐，使用量約10噸。今年除增加黑豬肉跟綠竹筍等食材外，使用量也增加到約50噸。市府同時策畫營養午餐廚神大賽，盼激發廚師與營養師的創意。

教育局10月正式向各校發出「廚神大賽」邀請函，參賽隊伍需以創意理念、外觀美感、營養分析、成本控制及在地食材選用為評審重點。除專家評選外，還設計「人氣王獎」與「秘密客獎」，本次共有40組學校參賽，最終有12組隊伍成功脫穎而出，進入決賽。

蘇俊賓在決賽當天特別前往現場探班，有廚師表示自己每天都會盯著廚餘桶看剩食的比例，如果新菜廣受歡迎，就會開心一整天，如果反應普通也會記錄下來，和營養師討論菜色再重新設計。

他也發現，桃園地瓜、蓮藕等創意料理陸續出現在餐盤中，還有廚師把洋蔥、茄子藏在肉醬中，意外成為小朋友最喜歡的義大利麵佐料。

蘇俊賓強調，桃園不僅是北部地區最大的有機蔬菜供應地，根據農業局查驗，桃園的在地蔬菜農藥殘留檢出率也為零，在地的優良農產品應該讓桃園的學童認識及享用，真正落實吃在地、食當季，低碳永續的食農教育。

桃園市政府為提升營養午餐的美味度，今年首度舉辦「校園米其林美食爭霸賽」，副市長蘇俊賓在決賽當天也前往現場探班。圖／取自蘇俊賓臉書
桃園市政府為提升營養午餐的美味度，今年首度舉辦「校園米其林美食爭霸賽」，副市長蘇俊賓在決賽當天也前往現場探班。圖／取自蘇俊賓臉書

創意料理 桃園 營養午餐

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