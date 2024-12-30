快訊

敬老票陪伴者搭車也半價？老人福利法修法遭指衝擊運輸業 高鐵估：短收115.4億

消防員揭濟州航空失事搜救慘況 遺體破碎「拼不了」強忍悲痛挖屍

交保回家半小時後…柯文哲換套衣服就出門！偕妻驅車前往「這1處」

聽新聞
0:00 / 0:00

南市府2年爭取7億元補助 改善58校通學步道

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市安南國中通學步道剛完工，打造兼具傳統與現代的形象圍牆。記者鄭惠仁／翻攝
台南市安南國中通學步道剛完工，打造兼具傳統與現代的形象圍牆。記者鄭惠仁／翻攝

台南市教育局為讓學生及行人有更友善的步行環境，2年來已向中央爭取到7億元補助，改善58校通學步道，剛完工的安南國中通學步道融入在地文化底蘊，強化校園與社區的共融特色。人車分離後，不僅孩子能自行上下學更放心，散步時也更加舒適。

教育局表示，自去年到今年中，市府已向中央爭取到5.4億元經費，改善41所學校的通學步道；近期再獲補助17校、1.6億元。安南區的學校繼海佃國中於4月完成步道後，安南國中、安慶國小、安順國小也陸續完工。這些成果不僅讓學生上下學更加安心，也大大改善了社區周邊的環境品質，創造更安全、平坦、美觀的步行空間。

安南國中校長蔡佳宏說，安南國中新的步道在設計上保留金獅陣彩繪牆，融入本淵寮的文化底蘊，呈現校園與社區共融的特色同時加入入「安南 ANNAN」的全新設計元素，打造兼具傳統與現代的形象圍牆。

學校的出入口與上下學動線重新做規畫，將人行、自行車、汽車接送與機車接送區域分區設計，杜絕過去人車混雜的安全隱患。完工後，不僅讓通學更安全，還改善了校園周邊環境的整體品質。

教育局長鄭新輝指出，為達成「通學環境安全」目標，市府正加速盤點全市學校周邊道路，並由學校或區公所整合工務、交通、教育等單位協同研議，以串聯專家及設計團隊，就周邊易肇事熱點盡速提出改善計畫，全面提升行人環境安全，守護學童與居民的交通權益。

教育局 校園

延伸閱讀

台南善心市民捐贈全配幫浦消防車 提升社區整體救災能量

風雨走廊外垃圾多 基隆志工清除、掛布條提醒別再丟了

道路狹窄人車爭道 竹市大庄國小通學步道一月中開工

澎湖南寮社區空間營造 動態解說水源記憶故事

相關新聞

通學步道覆蓋率民怨不足 桃市府：將改善至少100校

桃園市今年屢遭點名道安不佳，為洗刷行人地獄惡名，市府力推國中小學通學步道計畫，現已完成56所學校改善工程，超越原定4年5...

比食材、比創意 桃園版「黑白大廚」40校大PK選出12組隊伍

桃園市政府今年首度舉辦「校園米其林美食爭霸賽」，邀請各校廚師與營養師攜手參賽，以桃園在地食材為基礎，設計出美味又營養的創...

南市府2年爭取7億元補助 改善58校通學步道

台南市教育局為讓學生及行人有更友善的步行環境，2年來已向中央爭取到7億元補助，改善58校通學步道，剛完工的安南國中通學步...

電子書計次12元政策暫不調漲 文化部將補助買斷電子書

文化部協助公共圖書館推出「電子書計次借閱服務」讀者每借閱一次，圖書館將支付3元給平台、9元給出版社及作者。立院教委會今審...

台灣幼教薪資低工時長？美國幼兒園經營者籲發展多元力

周祐庄十餘年前赴美留學，讀的是國人較少選讀的幼教，畢業後任職於美國的一所貴族幼兒園，學費是一般幼兒園的三倍。她接觸招生與管理後，彷彿進入另一個大宇宙，如今，她是一間知名幼兒園的經營者。她建議幼教領域學生反向思考，擁有多元力，幼教其實薪情不會差。

校長協會：班班鮮乳別喊卡 轉型生生有鮮奶

行政院日前宣布「班班有鮮乳」政策停辦，全國校長協會昨日指出，提供國產鮮乳給國小與附設幼兒園學童是一項應該支持的公共健康措...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。