電子書計次12元政策暫不調漲 文化部將補助買斷電子書

文化部協助公共圖書館推出「電子書計次借閱服務」讀者每借閱一次，圖書館將支付3元給平台、9元給出版社及作者。立院教委會今審文化部預算，立委柯志恩提案指出，12元分潤太低，希望能增加為15元。且因電子書可在公共圖書館免費借閱，導致民眾購書意願大減，希望文化部推廣數位閱讀不應只補助計次，也應補助買斷。

文化部次長李靜慧表示，補助買斷的電子書也是政府未來會編列預算支持的一部分，至於分潤費用的提高，因為牽涉地方政府的財政，目前還需要重新修正設計。

李靜慧表示，文化部處理明年電子書標案時，也討論過12元分潤政策是否能提高。但因整套設計是地方政府買1000點、文化部補9千點，湊成1萬點這樣的公式去執行。一旦提升為一次補助15元/點，地方縣市文化局也必須提高預算才行。但當文化部與地方縣市政府溝通，縣市政府表示沒辦法提高預算。

此外，文化部編列的電子書預算，也希望能留一部分補助過去沒有補助的電子書買斷部分。李靜慧表示，今年電子書計次還是維持12元政策，但會跟地方政府持續溝通，希望能夠往上調升。