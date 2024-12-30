快訊

改班機遇死劫！前東家起亞虎經理全家罹難 李多慧心痛發聲

美國前總統卡特去世…回憶中美斷交那一晚 影響了宋楚瑜與錢復的未來

濟州航空為何不學電影水面迫降？ 內行搖頭：生還率更低的最後選擇

本土語融入幼兒園 教案徵件開跑含3種語言

中央社／ 記者許秩維台北30日電

113學年幼兒園本土語融入教保活動教學徵選即日起開始徵件，包含台灣台語、客語、原住民族語，獲選案例將放置於全國教保資訊網，提供教保人員教學分享。

教育部今天發布新聞稿指出，為鼓勵各縣市教保服務機構共同推動本土語言，提升教保服務人員本土語言教學的專業素養，教育部國民及學前教育署自111學年起持續辦理「本土語融入教保活動課程教學資源徵選活動」。

113學年幼兒園本土語融入教保活動教學徵選活動即日起徵件至114年2月28日，徵選語言項目包含台灣台語、客語、原住民族語，並分為「兒歌／童謠／童詩類」、「故事繪本／動畫類」、「教學活動設計教案類」。

教育部提到，歷年徵選出的優秀教案產出許多本土語言教學優良案例，至今已有44則案例放置於全國教保資訊網，提供教保服務人員教學分享，增進本土語言課程教學及研編教材的能力。

例如112學年徵選活動「故事繪本/動畫類」獲原住民語特優獎的屏東縣三地門鄉地磨兒國小附幼，透過幼兒手繪故事，教師加上文字，師生合製繪本，並結合部落豐富資源，透過與耆老互動、溝通運用對話、歌謠傳唱，讓幼兒於課程中自然學習族語，認同自我生長文化及環境。

台北市溪山實驗國小附幼的作品「菜菜同你講」，則以客語發展教案，製作生動及有趣的對話故事繪本，向幼生介紹日常所吃的蔬菜，進而瞭解營養均衡及多樣性食物攝取；高雄市四維國小附幼的作品「感謝有恁」，將本土語言融入繪本、歌謠、教具與勞作等，引導幼生發現每日照顧自己的警衛、護理師、廚工及老師，培養幼生知恩、感恩的情懷。

原住民族 本土語 語言

延伸閱讀

113學年22校停招停辦 受少子女化、航空城影響

「甜蜜打擊，綠色怪物我不怕」繪本紀錄復興少棒隊故事

用咖啡拜土地公會發財？ 雲林新住民發行有趣的宗教繪本

國資圖「銀力繪本花園」迎台灣超高齡社會 打造0-100歲都能閱讀的空間

相關新聞

電子書計次12元政策暫不調漲 文化部將補助買斷電子書

文化部協助公共圖書館推出「電子書計次借閱服務」讀者每借閱一次，圖書館將支付3元給平台、9元給出版社及作者。立院教委會今審...

台灣幼教薪資低工時長？美國幼兒園經營者籲發展多元力

周祐庄十餘年前赴美留學，讀的是國人較少選讀的幼教，畢業後任職於美國的一所貴族幼兒園，學費是一般幼兒園的三倍。她接觸招生與管理後，彷彿進入另一個大宇宙，如今，她是一間知名幼兒園的經營者。她建議幼教領域學生反向思考，擁有多元力，幼教其實薪情不會差。

校長協會：班班鮮乳別喊卡 轉型生生有鮮奶

行政院日前宣布「班班有鮮乳」政策停辦，全國校長協會昨日指出，提供國產鮮乳給國小與附設幼兒園學童是一項應該支持的公共健康措...

113學年22校停招停辦 受少子女化、航空城影響

據教育部最新統計，113學年有22校停招或停辦，包括10所國中小停辦、8所高中停招、4所大專停辦，停招停辦原因包括配合航...

校長協會倡多元配送 讓班班有鮮乳成「生生有鮮奶」

由於基層反彈，各界看法分歧，「班班有鮮乳」政策日前喊卡。全國校長協會今表示支持政府想照顧本地酪農、提升學生營養的精神，建...

基隆某國中師生衝突！生罵師禿頭 家長控師影射學生是狗

基隆市某國中一名男學在教室吃東西被糾正，引發與一名代課老師的管教衝突，教育處調查，學生罵老師禿頭，引發老師情緒反彈，說出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。