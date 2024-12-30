校長協會：班班鮮乳別喊卡 轉型生生有鮮奶

行政院日前宣布「班班有鮮乳」政策停辦，全國校長協會昨日指出，提供國產鮮乳給國小與附設幼兒園學童是一項應該支持的公共健康措施，不應該因為配套措施不足而貿然喊停，建議依照區域採用多元配送方式，讓「班班有鮮乳」轉型成為「生生有鮮奶」。

明年起紐西蘭牛乳進口零關稅，農業部擔心對台灣酪農造成衝擊，並希望協助學童補鈣，和教育部共同推出四年四十四億元的「班班有鮮乳」政策，不過，今年九月上路後因為冷鏈不足、配送不及等問題，導致多數學校執行困難，而改供應保久乳，基層教師也對突如其來的行政負擔跳腳，行政院十二月十九日宣布下學期停辦。

全國校長協會理事長陳清義指出，「班班有鮮乳」政策應是以飲用國產鮮乳為優先，但全國國小勾選鮮乳的比率很低，都會區甚至有高達百分之九五以上的學校都勾選保久乳，其中，關鍵在於學校大小規模不一，也沒有相關的冷藏設備，在難以確保食安與學童健康的狀況下，學校勢必選擇保久乳。

不過，原本要增加學童健康的想法立意良善，因此校長協會呼籲政府能夠繼續照顧本地酪農及提升學生營養健康，建議依區域性不同採用多元的配送方式。例如在超商和通路商密度高的都會區，讓學生以持數位學生證或發放牛奶券方式，到超商或大賣場領取鮮奶；在通路商較少區域，補助學校建立冷鏈與保冷設備，克服鮮奶保存問題。

陳清義表示，提供國產鮮乳給全國的國小與附設幼兒園學童是一項應該支持的公共健康措施，不應該因為配套措施不足而貿然喊停，希冀透過執行面的調整，配套措施再完善規畫後，讓「班班有鮮乳」轉型為「生生有鮮奶」，讓家長學生都能夠安心地喝到鮮奶。