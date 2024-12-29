校長協會倡多元配送 讓班班有鮮乳成「生生有鮮奶」

由於基層反彈，各界看法分歧，「班班有鮮乳」政策日前喊卡。全國校長協會今表示支持政府想照顧本地酪農、提升學生營養的精神，建議依照區域採用多元配送方式，包含發放牛奶券、配送鮮乳等等，讓「班班有鮮乳」成為「生生有鮮奶」。

明年起紐西蘭牛乳進口零關稅，農業部擔心對台灣酪農造成衝擊，並協助學童補鈣，和教育部共同推出4年44億元的「班班有鮮乳」政策，提供國產鮮乳給全國的國小與附設幼兒園學童。不過，今年9月上路後因為冷鏈不足、配送不及等問題，導致多數學校執行困難而改採供應保久乳，政策受到基層教師的強烈反彈，行政院最終在12月19日宣布下學期停辦。

全國校長協會理事長陳清義指出，「班班有鮮乳」政策應是以飲用國產鮮乳為優先，但全國國小勾選鮮乳的比率很低，都會區甚至有高達95%以上的學校勾選保久乳，其中關鍵在於學校大小規模不一，並有既定的作息規劃，卻沒有相關的冷藏設備。加上廠商配送的時間未必能配合學生作息，送來的鮮奶必須先行冷藏，再配發到各班級讓學生飲用，有些學生在鮮乳配發來的當下根本喝不下，除增加了學校行政同仁分裝與教師分派的工作負擔外，在難以確保食安與學童健康下，學校勢必選擇勾選保久乳。

不過，陳清義認為，原本要增加學童健康的想法立意良善，因此校長協會呼籲政府能夠繼續照顧本地酪農及提升學生營養健康，建議依區域性不同採用多元的配送方式，例如在超商和通路商密度高的都會區，讓學生以持數位學生證或發放牛奶券方式，到超商或大賣場領取鮮奶；在通路商較少區域，以補助學校建立冷鏈與保冷設備，克服鮮奶保存問題。

陳清義表示，提供國產鮮乳給全國的國小與附設幼兒園學童是一項應該支持的公共健康措施，不應該因為配套措施不足而貿然喊停，希冀透過執行面的調整，配套措施再完善規劃後，讓「班班有鮮乳」成為「生生有鮮奶」，讓家長學生都能夠安心地喝到鮮奶。