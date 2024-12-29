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113學年22校停招停辦 受少子女化、航空城影響

中央社／ 台北29日電
據教育部最新統計，113學年有22校停招或停辦，包括10所國中小停辦、8所高中停招、4所大專停辦。圖為彰化縣明道大學。圖／聯合報系資料照片
據教育部最新統計，113學年有22校停招或停辦，包括10所國中小停辦、8所高中停招、4所大專停辦。圖為彰化縣明道大學。圖／聯合報系資料照片

教育部最新統計，113學年有22校停招或停辦，包括10所國中小停辦、8所高中停招、4所大專停辦，停招停辦原因包括配合航空城計畫、少子女化趨勢、財務狀況惡化等。

根據教育部統計資料顯示，113學年有10所國中小停辦，包括桃園市圳頭國小、后厝國小、沙崙國小、陳康國小；高雄市集來國小；南投縣港源國小；屏東縣凌雲國小、舊寮國小、僑智國小；澎湖縣鎮海國中。

教育部表示，公立國中小有10校停辦，原因包括配合航空城計畫辦理而停辦（桃園市大園區后厝、沙崙、圳頭、陳康國小共4校），以及考量學區人口等因素，地方政府依自治法規評估後辦理（高雄市集來國小、南投縣港源國小、屏東縣凌雲、僑智、舊寮國小、澎湖縣鎮海國中共6校）。

113學年還有8所高中停招，包括新北市私立清傳高商、私立南強工商；彰化縣私立大慶商工；嘉義縣私立同濟高中；台東縣私立育仁高中；基隆市私立光隆家商；嘉義市私立仁義高中；高雄市南海月光實驗學校。

教育部指出，高中停招原因主要是考量少子女化發展趨勢與私校自主辦學規劃；另外，南海月光實驗教育學校於113學年不續辦學校型態實驗教育，包含高中部、國中部和國小部。

另外，113學年有4所大專停辦，包括位於彰化縣的明道大學、位於嘉義市的大同技術學院、位於高雄市的東方設計大學、位於雲林縣的環球科技大學。

教育部說明，上述4校因財務狀況惡化，依私立高級中等以上學校退場條例列為專案輔導學校，並於112學年停招、112學年結束時停辦，而4校停辦時教職員數共428人、學生數共673人。

教育部補充，依照退場條例，114年至115年一般大學尚無列為預警及專案輔導的學校，一貫道天皇學院自行申請自114學年起停辦，教育部已徵詢私校諮詢會決議原則同意，該校停辦計畫須補充學生轉學安置措施等資料，後續提教育部停辦審議會審議。

另外，教育部已同意台灣科技大學及華夏科技大學2校整併計畫書，華夏科大將於115學年結束時停辦，學生將原校畢業。

停招 少子化 教育部

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