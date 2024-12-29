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原住民族語言文學獎徵件30日開跑 總獎金204萬

中央社／ 台北29日電

為培育原住民族語言文字書寫人才，教育部舉辦第9屆「台灣原住民族語言文學獎」，今年12月30日至明年2月28日受理徵件，總獎金新台幣204萬元。

教育部今天發布新聞稿指出，自民國96年起每兩年辦理1次「原住民族語文學獎」活動，以推動本土語文教育，鼓勵大眾運用「原住民族語言書寫系統」；依113年8月修正公告的「教育部本土語言文學獎實施要點」規定，第9屆更名為「台灣原住民族語言文學獎」。

為鼓勵使用原住民族語寫作，第9屆「台灣原住民族語言文學獎」徵選現代詩、散文、翻譯文學及短篇小說等類型作品，徵文對象無族群別、居住地、國籍限制。

教育部提醒，投稿者須使用原住民族委員會113年10月公告的「原住民族語言書寫系統」進行創作，且未曾發表過的族語文學作品，皆可報名參加，總獎金204萬元，入選者最高可獲10萬元獎金。

原住民族 文學 語言

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