基隆某國中師生衝突！生罵師禿頭 家長控師影射學生是狗

基隆市某國中一名男學在教室吃東西被糾正，引發與一名代課老師的管教衝突，教育處調查，學生罵老師禿頭，引發老師情緒反彈，說出「我不與狗爭吵」影射性言語，家長不滿學生被影射成狗，到學校理論，這名代課老師有道歉，並已辭職。教育處表示，已請學校加強內部宣導，落實正向管教。

針對日前某國中發生師生管教衝突一事，市府教育處今晚說明，經市府了解，衝突起因，是學生在班級課堂上有辱罵老師情事，因此產生管教言語衝突。

教育處說，該名教師屬於代課老師，因有不當管教言詞，於事發後向學生家長道歉，並向學校辭職，後續仍請學校依程序進行適當的處置。

教育處表示，市府除請學校加強內部宣導落實正向管教外，也提醒當面對不當言語時，應用適當的教育方式教導。必要時，亦可以向基隆市學生輔導諮商中心或警察局少輔會尋求相關支援協助，以利落實校園正向管教。

據了解，學生有罵老師禿頭，引發老師情緒反彈，說出「我不與狗爭吵」，家長不滿學生被影射成狗，到學校理論。