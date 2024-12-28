世界留台校友會總會長楊儒龍：應透過留台生加強南向

世界留台校友會聯誼總會日前舉行第12、13屆總會長交接典禮，將卸任的總會長楊儒龍表示，將持續協助台校招生及宣傳台灣教育。他呼籲台灣政府善用國外校友會資源，並建議將該組織作為新南向民間窗口。

第12屆世界留台校友會聯誼總會長、第9屆印尼留台校友會聯合總會長楊儒龍日前接受中央社專訪，分享他任內致力擴大印尼校友會規模、宣傳台灣教育，及他對台灣與印尼關係的看法。

楊儒龍畢業於國立台灣大學。他指出，印尼留台校友會聯合總會每年籌辦印尼高等教育展，向印尼家長和學生推廣台灣教育。過去幾年，他則致力於擴大校友會規模，並成立多個大學校友分會。

楊儒龍表示，印尼留台校友會聯合總會屬下原有10個地區分會和9個大學校友會分會；過去3年間，增加到15個大學校友會，並說「很多台灣的大學都希望在印尼成立校友會」。

楊儒龍指出，台灣高等教育存有許多優勢，大部分赴台灣留學的印尼學生學成返國後，都能得到很好的工作機會。他解釋：「主因是因為他們會中文，在印尼（業界）非常需要懂中文，可以溝通的人。」

楊儒龍表示，若印尼學生赴台前，在高中時英文能力就打好基礎，加上後來學到中文讀寫及溝通能力，在印尼非常容易找到工作。

不過，楊儒龍指出，過去曾發生印尼學生到台灣卻淪為勞工事件，使部分家長和學生感覺受騙。他呼籲各校招生及說明課程時必須更透明；若是技職類別學系，須至工廠實習而非普通的學術課程，須詳細向印尼家長和學生解釋。

對於台灣與印尼的關係，楊儒龍認為，印尼發展前景佳，經濟將穩定成長，因此台灣與印尼在各領域都可更積極且密切交流；他也建議台灣政府善用校友會資源，增進雙方關係。

楊儒龍舉例：「像新南向政策，台灣政府應該好好善用留台生（資源）。」因為留台生最了解台灣文化，因此不僅教育方面，在工商領域等，若要執行任何事情，有留台生協助也會更容易且方便。

從事加工鋼鐵業的楊儒龍指出，印尼為保護自然資源，正減少原物料出口並加大開發下游產業，以保護經濟發展，因此台灣中小企業在印尼有很大的機會。

楊儒龍說，印尼政府的經濟成長目標是5年內將經濟成長率提高至8%，為達標須吸引大量外資。他建議，在台灣做深層加工產業的中小企業，可考慮來印尼發展。

楊儒龍指出，台灣年輕人若要接班家族事業或創業，都可考慮印尼；但印尼薪資普遍不高，因此不建議到印尼本土企業工作。

楊儒龍也再度強調海外留台校友會的強大資源，呼籲台灣政府和企業加強與校友會連結。

他說：「台灣小企業想到國外發展，最好的窗口就是留台校友會。因為我們有很好的組織系統，擁有的資源和人脈都很多。」