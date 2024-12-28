文化幣都被轉賣掉了？ 文化部長李遠：花用率96%

文化部從去年針對16至22歲青年發放成年禮金1200點文化幣，明年元旦起，擴大對象到13至15歲青少年，每人發放600點文化幣，有不少網友已搶先在Threads低價收購文化幣，對此，文化部長李遠今天說，文化幣禁轉讓都有相關罰則規定，不用擔心。

文化部長李遠說，發現年輕人非常喜歡用這麼有限的錢，到獨立書店2點送1點，或找朋友來又會加點，這其實形成一種遊戲，像誠品書店老闆也說，這1年多來，甚至創造一群新的閱讀人口，很多書賣得很好。

文化幣外溢效果非常好，因此今年才願意趕快把年齡層下降到13至15歲，早點讓更年輕的孩子練習用這個錢。

李遠表示，最近還聽到一個故事很感人，有一個蘭嶼的老師帶蘭嶼學生來台灣旅行，本來以為要在百貨公司逛，沒想到都搶著用文化幣，還跟寫了一封信來感謝文化部，對他們而言，文化幣是一筆可以好好運用的錢。