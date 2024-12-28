「鐵肺會計師」黃鴻隆驚傳過世 東海大學悼：東海會計之光

57歲的東海大學傑出校友、「鐵肺會計師」黃鴻隆驚傳過世，東海大學今證實，並發表悼念聲明表示，東海大學全體師生深感悲痛，沉痛悼念、懷念生命鬥士、東海會計之光黃鴻隆。

誠品聯合會計師事務所所長黃鴻隆，2歲7個月罹患小兒麻痺，從此不良於行。經歷5次脊椎側彎矯正手術、3度嚴重昏迷瀕死插管救回，即便必須頭帶正壓呼吸器、每晚睡時用俗稱「鐵肺」的負壓呼吸器，仍積極向上，26歲考取會計師證照，並從會計跨入法律，推動「公司法」修正，為社會帶來鼓舞人心的正向力量，今年獲頒全球熱愛生命獎章。

東海大學表示，黃鴻隆為東海會計系第23屆畢業生，持續深造於上海財經大學與東海會研所EMBA。身體的殘缺從未成為他的羈絆，反而成為他創造奇蹟的動力。他28歲返回故鄉彰化，創立誠品聯合會計師事務所，擁有逾30名員工，並熱忱推動公益事業，舉辦琉璃義賣，將所得用於訓練身障者第二專長，幫助弱勢族群重新站起來。

東海大學指出，黃鴻隆的故事，是每一位東海學子心中最真摯的感動。他以堅韌的意志證明，即使身體有所限制，也能以靈魂的自由，創造無限的可能；他以樂觀的態度告訴我們，當挫折來臨時，只要選擇成為「箇中學習者」，生命中的貴人與能量便會源源而來。