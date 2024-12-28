私立大專校院衝註冊率 靠外籍生、寄存名額

教育部昨公告大專院校最新註冊率，今年整體較去年增加約百分之五。教育團體分析，今年私立大專校院靠寄存名額、外籍生拉抬註冊率，但評估以學生減少的趨勢，今年雖稍微拉抬，但明、後年恐還是會遭遇下跌；另也建議學生，選校除了看註冊率，更要看財務指標。

私校工會理事長吳忠春表示，大部分學校招生狀況均比去年好，但畢竟新生數仍會緩降至十六、十七萬，評估明年、後年還是會遭遇下跌，屆時恐還是有學校即便努力招生，註冊率仍會不達標。

吳忠春也分析，今年十月時其實不少私立大專校院註冊率還未達六成，但十月過後，隨著不少外籍生陸續註冊，確實拉抬了註冊率，也是學校永續經營較好的招生方向。此外，寄存名額依然發揮一定效力，因為名額寄存，即減少招生名額分母，註冊率則隨之提升。

升學輔導平台、大學問執行長魏佳卉提醒，境外生註冊、寄存名額等政策使然，註冊率已非學生選校唯一條件，更重要的指標是學校財務狀況。以退場警戒專輔學校名單為例，近一、二年列入專輔的學校均是財務狀況欠佳。

綜觀今年註冊率低於六成的學校，魏佳卉也說，主要仍以非都會區、技職體系學校為主，以註冊率連續三年低於六成的真理、大葉大學為例，真理背後仍有教會支持，財務仍尚可；大葉則位於彰化，招生牽涉該地區域發展。

魏佳卉說，建議教育部仍要針對大專校院生源分布、科系專業規畫提出一長期策略，別老是「頭痛卻醫到腳」，屢說是招生大學自主，但恐怕會讓大學「自生自滅」。