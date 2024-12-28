113學年註冊率 9大專跌破6成

113學年新生註冊率低於6成學校 製表／許維寧 圖／聯合報提供 教育部昨公布一一三學年大專校院新生註冊率，九所大專校院註冊率未達六成「淹水線」，其中真理大學註冊率僅百分之卅最低，但整體而言仍較去年十九校大減。教育部表示，一一三私立大專校院註冊率較去年增加約百分之五，公告註冊率是望學校精進、檢討，如實面對招生問題。

據教育部統計，共九所大專校院新生註冊率未達六成，扣掉三所宗教學校外，其中國立台東專科學校註冊率僅百分之卅六，是唯一註冊率未達六成的公立學校。

私立大學未達六成者，則有大葉大學註冊率百分之五十六、真理大學百分之卅、玄奘大學百分之五十八；私立科大則有建國科大註冊率百分之五十七、元培醫事科大百分之五十四。其中台東專科學校、真理、大葉等三校，已連續三年入榜。

此外，根據教育部公告一一二學年大專校院可用資金，私立大專校院中，以明志科大可用資金達七十一億最多，其次為亞東科大六十四億元，以及慈濟大學五十六億元；國立大學中，則以台大可用資金九十一億元最多，其次為高雄科大五十三億元、台中科大卅五億元。

教育部技職司副司長徐振邦表示，少子化下，學校持續調整招生策略，再加上今年起就讀私立大專校院學雜費補助上路，讓今年私校註冊率較去年整體增加。

教育部高教司長廖高賢表示，公告註冊率是希望學校能檢討精進，近年也看到部分學校確實透過寄存，調整招生名額，因而註冊率提升。

不過廖高賢也說，近期發生四所大學招生時，未如實回流名額落實招生，建議學校要如實面對自身問題，以瘦身、系所調整等方式精進，回歸招生策略，不要落到由教育部視註冊率等扣減招生總量名額。

真理大學指出，少子化造成招生減少，校方與所屬台灣基督長老教會及校友，已擬定方針因應。

台東專科學校指出，招生原本就以在地學生為主，受少子化及人口外流嚴重影響，招生遇到難題，校方將多元行銷，加強招生誘因。

玄奘大學表示，將開拓多元管道招生。元培醫大表示，進修部四技註冊率偏低影響全校註冊率，將因應社會產業需求，調整進修部招生名額。

大葉大學強調，學校財務體質相當穩健，辦學品質不受影響，請家長與學生放心。建國科大表示，正積極推動明年春季班境外招生，預計一一三學年度招生率可達六成。