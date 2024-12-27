東南亞海外台校捍衛正體字 陸生慕名就讀

東南亞4所海外台灣學校校長12月齊聚馬來西亞，透過三長會議交流異地教學經驗，以正體字教學傳承深遠文化意涵，連中國學生都慕名就讀，凸顯台灣核心價值。

海外台灣學校董事長、校長暨家長會長聯席會議（三長會議）今年移師大馬首都吉隆坡。台灣在東南亞有4所台灣學校，包括吉隆坡台灣學校、越南胡志明市台灣學校、印尼雅加達台灣學校及泗水台灣學校。

赴吉隆坡與會的教育部國際及兩岸教育司長李毓娟表示，台灣有民主包容的社會，傳承傳統中華文化，而正體字是中華文化代表，不論提供台灣獎學金、華語文獎學金或推動優質華語教師赴海外任教，台灣的優勢就是充分傳承中華文化。

她以馬來西亞獨立於政府體制外的華文獨立中學（Chinese independent high school，獨中）為例，說明台灣與獨立中學合作密切，包括培訓華文獨立中學老師，當他們完成學業返回獨中任教，也鼓勵當地學生到台灣留學。

值得注意的是，無論大馬教育體制內的「國民型華文中學」（SMJK）或體制外的「華文獨立中學」，中文都以中國簡化字為主，但馬來西亞逢甲大學校友會仍堅持舉辦逢甲盃全國中學正體字書法比賽，今年第15屆賽事有逾200名師生參與揮毫，不乏馬來人與印度裔學子參賽。

獲得今年高中組冠軍的林浩森表示，他從臨帖的字裡行間充分感受正體字的歷史意涵。

泗水台灣學校校長楊順富受訪表示，海外設置台灣學校一個非常重要的宗旨是傳承中華文化，除節慶、習俗之外，發揚優美的正體字更是台灣文化的精髓，這也凸顯台灣在世界各個地區的正體字教學特色。

他說，印尼當地國際學校使用中國簡化字，但雅加達和泗水台灣學校透過正體字教學，才是真正傳承文化精髓，完全無縫接軌古籍閱讀。台校把書法列入正式課程，透過社團或春節活動揮毫，發揚正體字教學成果。

台灣的正體字教學吸引中國學生就讀，胡志明市台灣學校約200名學生來自中國、大馬、韓國、日本等國。校長莫恒中指出，台灣學校遵循教育部108課綱，正體字教學是最核心的元素，完全銜接台灣教育體制課程。

另外，李毓娟說，馬來西亞學生到台灣攻讀正式學位人數不少，專攻短期華語教育的學生相當多，這都是台灣今後傳承中華文化持續努力的方向。