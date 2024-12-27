台南市教育最美風景「同行不孤單、沒有任何孩子落單」

台南市政府教育局今天舉辦2024年年終成果發表會，以「教育之路，同行不孤單—沒有任何孩子落單，是此行最美的風景」為主題，回顧年度成果並展望未來。

記者會由師生攀登合歡山的影片揭開序幕，象徵教育之路的同行意境。立人國小學生隨後以主題情境劇演出，演繹教育的重要階段，從「點亮心路」到「榮耀之路」，展現教育成果與未來展望。

教育局長鄭新輝指出，在市長黃偉哲的支持下，教育局以「扎根基礎，迎向未來：點亮每個孩子心中的希望」為願景，推動教育政策，為孩子打造「扎根基本學力、培養創意思考力與全球溝通力」的學習環境。

積極改善校園環境，2019年至今投入55億元重建與補強367棟老舊校舍，並於今年投入2.8億元整修359間廁所及6261萬元提升校園道路平整。

校園午餐品質持續提升，94.4%的學生享受自辦午餐，聯合供餐比例六都第一。智慧教室推動成效顯著，全市教室配備智慧觸控大電視和水擦黑板。此外，投入10.4億元改善校園通學步道、1.6億元全面升級節能燈具，達到節能護眼的效果，並新建9所公共化幼兒園，為學前教育提供更優質資源。

在軟實力提升方面，閱讀推廣平台「布可星球」持續深化，113學年度實現全校達B類雙語學校目標，並以PBL（專題式學習）模式引導學生解決問題的能力。

同時，推動數位學習及AI教育，全市平板使用率全國第一，並透過「偏鄉AI扎根計畫」促進城鄉教育平衡。此外，數位化教學創新更取得全國數位學習推動辦公室特優獎項，成為台南數位教育的亮點之一。

2025年將完成善化區蓮潭國中小校舍二期工程及沙崙K12雙語學校建設，並持續推進全市校園燈具升級、省電工程與智慧教室設施建置。同時，進一步擴展生成式AI學習平台，並啟動第二期雙語教育計畫，推動英語資優教育方案，深化國際教育交流，讓台南學生站上國際舞台。

台南市教育局今年也獲多項全國性獎項，包括健康促進學校卓越縣市獎、「遠見雜誌」縣市總體競爭力大調查教育文化面向六都第二，以及多項數位學習與教學創新獎項。此外，全市學校團隊累積超過70項全國第一，展現教育成果的全面性與卓越性。