9大專新生註冊率未達六成 教部：望學校拿出實際策略

教育部今公布113學年各大專校院新生註冊率，8所大專校院註冊率百分之百，另有9所大專校院未達六成。教育部則表示，每年公告註冊率是希望學校能自我檢討、精進，也望學校拿出招生策略實際面對少子化，不要落到由教育部視註冊率等扣減招生總量名額。

根據教育部最新資料，今年仍有9所大專校院註冊率未達六成「淹水線」，除三間宗教學校外，國立台東專科學校註冊率僅36.54%，也是唯一註冊率未達六成的公立學校，私立大學則包括大葉大學註冊率56.35％、真理大學30.49％、玄奘大學58.48％；私立科大則是建國科大註冊率57.37％、元培醫事科技大學註冊率54.71%。

教育部技職司副司長徐振邦表示，今年私立學校註冊率較去年整體增加5%，少子化下學校持續調整策略，再加上今年起就讀私立大專校院學雜費補助上路，都讓註冊率看漲。

教育部高教司長廖高賢也說明，也許學雜費補助制度對提升註冊率有一定效果，再者，也聽聞私立大學表示，不會再怕與公立學校競爭。

廖高賢也說，每年公告註冊率，是希望學校能自我檢討、精進，也看到近年部分學校確實以寄存方式調整招生名額、落實招生策略，因而提升註冊率，又無論是寄存也好、延攬境外生也罷，學校都確實有實質面對少子化問題。

但廖高賢談到，近期發生學校於招生時未如實回流名額、落實招生，建議學校都要如實面對自身問題，以瘦身、系所調整等方式精進，還是應回歸招生策略，不要落到由教育部視註冊率等扣減招生總量名額。

又近年彰化縣私立大專校院招生慘澹，近期退場如中州科大、明道大學都位於彰化，本學期建國科大、大葉大學註冊率亦低於六成。廖高賢表示，近日也有立委關心彰化地區招生比較艱困，應視彰化地區發展由教育部協助，教育部也會從學校師資、學生照顧上考量獎補助款，而學校也應調整招生策略。

另外，財務狀況也是本次公開資訊，廖高賢也指出，學校財務也是營運良善指標之一，外界首先多會看註冊率，但財務也是重要項目，學校自我檢視時，應把財務列為重要規劃。