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「班班有鮮乳」卓榮泰堅喊卡 盧秀燕喊：中央保留經費

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市長盧秀燕（中）今受訪。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕（中）今受訪。記者趙容萱／攝影

班班有鮮乳」政策喊卡，台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕等人昨在行政院會爭取地制宜續辦，行政院長卓榮堅持政策暫停。對此，盧秀燕今再度喊話中央，盼中央保留經費，中央出錢、地方執行，孩子有鮮乳可喝、頭好壯壯。

盧秀燕今早9時參加東區樂業國小新建幼兒園園舍工程落成典禮，並在會後受訪。盧秀燕說，「班班有鮮乳」政策，教育部執行方面有些問題，引發爭議，行政院前兩天表示要終止計畫，但她和多個縣市首長認為給孩子喝鮮乳很重要，希望補足孩子的營養，讓他們長得又高又壯又聰明，且行政院44億元預算都編了，不辦太過可惜，希望中央續辦，好的政策應該執行。

盧秀燕說明，昨在行政院會上，幾個地方政府都認為，地方政府辦團膳或孩子飲食等很有經驗，可以保留44億元預算，並下放到地方政府來辦，地方有過去的執行經驗可以辦好，孩子又能有鮮乳。

盧秀燕指出，不過，卓榮泰說有困難、不辦了，我們覺得非常可惜，我們還是再拜託卓經費留下來、不要回收，經費下放地方政府，中央出錢、地方執行，這樣孩子有鮮乳可喝，讓他們頭好壯壯，這是我們請託，總而言之，希望大家一起請命。

班班有鮮乳 盧秀燕 行政院

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