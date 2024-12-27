陳清波文教基金會助學金頒獎 累計受惠學生達4397人

陳清波文教基金會今天舉辦114年助學金頒獎典禮，頒贈100位學生每月5000元助學金以及每人5000元春節禮券，讓學子安心就學、生活；苗栗縣長鍾東錦致詞時也鼓勵弱勢學子們努力追求人生目標，努力向學，回報社會各界的幫助，讓苗栗有善的循環。

由年興紡織公司創辦人陳榮秋創立的陳清波文教基金會，自2013年起每年頒發助學金給竹南、後龍、造橋三鄉鎮需要幫助的學生，從小學、中學到大學畢業長年資助，至今累計受惠學生達4397人，頒發金額約7486萬元。

今年助學金共有124人申請、100人審核通過，每人頒發每月5000元助學金。基金會董事長王厲新表示，有感於近年來物價上漲，小朋友生活不易，並將春節禮金從3000元提高到5000元，希望讓孩子感受到基金會的體貼心意。

她也強調，基金會目的就是提供生活資助，希望陪學子們好好成長，今年並辦理兩梯次的「清波夏令營」，由大朋友帶著小朋友與在地社團合作，坐火車到處旅行認識故鄉，還有「清波小客廳」邀請知名作家分享職涯規畫，帶領大朋友們探索未來，另有龍昇國小的「星光班」，陪伴更多孩子渡過放學後的空窗期。

鍾東錦表示，苗栗有許多企業也想加入捐助行列，因此集合了多家企業成功募款500萬元，擬當作孩子們的過年紅包，希望更多企業共襄盛舉，幫助需要幫助的小朋友，給予他們更多鼓勵讓他們的發展更正向。