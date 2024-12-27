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大專2因素衝高新生註冊率 教團：看財務狀況更客觀

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
教育團體評析，今年私立大專校院靠寄存名額、外籍生拉抬註冊率，僅剩9所低於6成「淹水線」。示意圖。本報資料照片
教育團體評析，今年私立大專校院靠寄存名額、外籍生拉抬註冊率，僅剩9所低於6成「淹水線」。示意圖。本報資料照片

教育部今天公告113學年大專校院新生註冊率、112學年財務狀況等數據，教育團體評析，今年私立大專校院靠寄存名額、外籍生拉抬註冊率，僅剩9所低於6成「淹水線」，學校努力招生，但評估以學生減少的趨勢，今年雖稍微拉抬，但明、後年恐還是會遭遇下跌；也建議，選校看註冊率，更要看財務指標。

私校工會理事長吳忠春表示，大部分學校招生狀況均比去年好，但預估是今年稍微緩和，畢竟新生數仍會緩降至16、17萬，評估明年、後年還是會遭遇下跌，屆時恐還是有學校即便努力招生，註冊率仍會不達標。

吳忠春也分析，今年10月時其實不少私立大專校院註冊率還未達6成，但10月過後，隨不少外籍生陸續註冊，確實拉抬了註冊率。本國籍學生可能招不好，但外籍生約可拉抬10%，近年如印尼、越南等學生都是私校招生主力，印度學生亦增，確實是學校永續經營較好的招生方向。

再者，吳忠春也說，寄存名額依然發揮一定效力，名額寄存即減少招生名額分母，註冊率則隨之提升。以某北部私立科大為例，其今年註冊率確實拉高不少，但招生名額也少去很多。

升學輔導平台、大學問執行長魏佳卉說，境外生註冊、寄存名額等政策使然，註冊率已非學生選校唯一條件，更重要的指標應是學校財務狀況。以退場警戒專輔學校名單為例，近一、二年列入專輔的學校均是財務狀況欠佳，又學校只要意識到財務狀況難改善，近期也都自行退場或捐予公立大學。

綜觀今年註冊率低於6成的學校，魏佳卉也指出，主要仍以非都會區、技職體系學校為主，以註冊率連續3年低於6成的真理、大葉大學為例，真理背後仍有教會支持，財務仍尚可；大葉則位於彰化，招生牽涉該地區域發展。

魏佳卉說，建議教育部仍要針對大專校院生源分佈、科系專業規畫提出一長期策略，別老是「頭痛卻醫到腳」，屢說是招生大學自主，但恐怕會是讓大學「自生自滅」。

外籍生 註冊率 財務

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