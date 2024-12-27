3大專校院可用資金為負 台大擁91億可用資金居冠

教育部大專校院校務資訊公開平台今天更新最新年度數據，除了113學年註冊率外，亦包括112學年度全台大專校院可用資金。統計指出，可用資金為負數的私校為環球科大、明道大學和大同技術學院，3校已於今年112學年結束時、7月31日停辦退場；私立大專校院中以明志科大可用資金達71.8億為最多，全台大專校院則以國立台灣大學可用資金91億居冠。

根據最新112學年統計數據，全台大專校院可用資金統計中，私立大專校院可動用資金最多者為明志科大，資金達71.8億元，其次則為亞東科大64.7億，以及慈濟學校財團法人56.4億。

但教育部資訊也指出，全台仍有3所大專校院可用資金為負數，其中以環球科大負5.1億為最多、明道大學負9160萬、大同技術學院負3492萬，3校均已於今年7月31日停辦退場。

又國立大學中，仍以台大可用資金91億為最多，也是全台可用資金最高的大專校院，其次則為高雄科大53.9億元以及台中科大35億。

113學年最大招生管道申請入學以及繁星推薦將於明年春季開跑，教育部過往均建議，除參考學校新生註冊率外，另一重要指標為學校財務狀況，屆時學生可參考兩項數據作為選校參考。