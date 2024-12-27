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觀察站／班班牛奶之亂 別一竿打翻一船

聯合報／ 記者黃婉婷
「班班有鮮乳」倉促上路後亂象頻發，行政院宣布下學期停辦。本報資料照片
「班班有鮮乳」倉促上路後亂象頻發，行政院宣布下學期停辦。本報資料照片

紐西蘭乳品零關稅叩關在即，行政院遲至今年九月匆匆推出班班有鮮乳政策，卻因配套不足、缺乏溝通黯然退場，如今台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕向中央爭取預算續辦、也願解決技術問題，卓揆不應只以一句「地方自治」、「經費有其它問題」，就讓政策止步原地。

上路三個月就草草收攤的班班有鮮乳，表面上是因各界意見分歧，但真正問題在於，農業部未提前與地方溝通，加上冷鏈配送、教師發放、鮮乳存放配套不足，民怨炸鍋後又一再更動政策，逼得政院在民怨壓力下喊卡，剩餘的三十六點九億元預算，目前政院定調改用於產業中。

然而，農業部怪各界支持不足，但昨天院會中，蔣萬安為學童請命，更實際走訪現有通路，確認業者意願，政委馬永成雖提出超商供貨、排隊問題，但蔣萬安也言明，兌換鮮乳的人不會同一時間在同地點，顯然「技術性問題早已不是問題」，新北市副市長劉和然也提出「都會區兌換券」及「偏鄉專案運送」雙軌解方。

卓揆面對地方喊話，卻未收攏意見，僅稱「已做決定」，要農業部再與北市說明；至於地方爭取經費下放，他則稱「現在還有其他很大的問題」，明年度核定計畫可能重新再來，之後再談，似乎暗指財劃法修法後新興計畫預算將受影響，也毋須談如何下放。

既然卓揆心裡明白，政策執行須由地方政府承擔，才有辦法做事，當前已有縣市提出個別可行方式，政院是否能找尋最大共識，比如都會區比照北市以悠遊卡數位學生證，讓學童或家長到超商嗶卡兌換，偏鄉則採冷鏈專案配送等，而非一竿子打翻一艘船。

班班之亂，映照政府只想砸錢補助的致命思維，既無法落實學童營養需求，也未因應紐乳進口做出配套。技術性問題若能透過地方與中央合作解決，卓揆又何須膝反射的草草回絕地方建議，與其防堵，不如攜手共創雙贏。

班班有鮮乳 蔣萬安 行政院 農業部

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