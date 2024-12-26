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「班班有鮮乳」引師生困擾、教學現場混亂 立院決議類似政策須提報告

中央社／ 台北26日電
立法院今天做成附帶決議，因「班班有鮮乳」政策倉促上路，造成教學現場紊亂、師生困擾，要求教育部未來配合農業部推行相關政策時，須先向立法院教育及文化委員會提出報告。資料照片
立法院今天做成附帶決議，因「班班有鮮乳」政策倉促上路，造成教學現場紊亂、師生困擾，要求教育部未來配合農業部推行相關政策時，須先向立法院教育及文化委員會提出報告。資料照片

立法院今天做成附帶決議，因「班班有鮮乳」政策倉促上路，造成教學現場紊亂、師生困擾，要求教育部未來配合農業部推行相關政策時，須先向立法院教育及文化委員會提出報告。

為降低紐西蘭牛乳進口零關稅對台灣酪農的衝擊，政府推出「學校採用國產可溯源乳品專案實施計畫」，原預計執行4年，但今年9月上路後出現許多問題。行政院於12月19日宣布，因各界看法分歧，院長卓榮泰聽取農業部報告後，決定從下學期起停辦。

立法院教育及文化委員會今天審議教育部預算，中國國民黨籍立委洪孟楷、葉元之、萬美玲、柯志恩、羅廷瑋、葛如鈞等人共同提出附帶決議。最初提出的文字包括「嚴正譴責教育部思慮不周、決策草率」，以及要求教育部未來配合其他部會推行政策時，都要先向教文會報告。

然而上述文字引起民主進步黨籍立委范雲、陳培瑜、林宜瑾等人的反對，朝野委員間有一番爭論，甚至一度休息協商。

教育部長鄭英耀強調，「班班有鮮乳」立意良善，是為讓學童有更好的鈣質補充，且政策推動前，就已有多個縣市在營養午餐定期發放鮮乳。

鄭英耀坦承，「班班有鮮乳」在全國推行，確實造成一些混亂，教育部願意虛心改進，希望教文會修正附帶決議的措辭。他也提到，涉及跨部會的政策非常多，很難一一在推動前先向立院報告。

在朝野立委討論後，最終做出的主決議的拿掉「嚴正譴責」等字樣，並修改為：「教育部未來配合農業部推行涉及教育相關政策時，應先事前審慎評估妥善規劃，並向立法院教育及文化委員會書面報告後推行，避免類似上述不適當政策浪費教育資源及困擾學校師生情況再次發生。」

教育部 班班有鮮乳 立法院 農業部 鄭英耀

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