班班有鮮乳中央喊卡讓酪農很失望 農業部要改推銀髮族喝國產乳

「班班有鮮乳」中央喊卡，農業部畜牧司長李宜謙今天到彰化縣和酪農座談，彰化縣草食動物產業協會理事長、酪農黃德仁說，中央的「班班有鮮乳」喊停讓酪農很失望，希望好的政策應繼續執行；李宜謙說，會把地方意見帶回農業部，而未來會再推動透過綠色照護站，讓長者喝國產鮮奶政策。

李宜謙今天到福興鄉農會與酪農座談，立委謝衣鳯、福興鄉農會總幹事林坤宏、縣府農業處畜產科長許天耀等人也與會。

「班班有鮮乳」中央喊卡，彰化縣草食動物產業協會理事長、酪農黃德仁說，好的政策應繼續執行，但中央突然喊停，也許背後有執行上的困難，公部門應檢討，若是好的政策就應檢討如何改變方法落實執行，此政策對照顧下一代是有助益，也受到家長肯定。

黃德仁說，好不容易談了很久的「班班有鮮乳」終於有眉目，現在卻好像被潑了冷水，酪農會很失望，大家仍希望能繼續「班班有鮮乳」，錢要花在刀口上，像離酪補助也說很久了，但也都沒下文，幫助要即時，否則以後鮮乳沒人收，酪農真的撐不住時，也能好好離開。

李宜謙表示，「班班有鮮乳」政策目前是希望讓各縣市用當地適合方式去辦，中央先不辦，因經費部分還不明確，會再把地方意見帶回農業部，但未來會透過綠色照護站，推動銀髮族喝國產鮮奶政策。

林坤宏說，明年紐西蘭液態乳製品將全面零關稅來台將衝擊國產乳，但紐西蘭這2年乳品產量不足，政府未來也應清楚規範禁止其他國家的乳品透過紐西蘭轉進口台灣。也希望中央未來若推廣銀髮族飲用國產乳，不要占用綠色照護站原有預算。

李宜謙說，離牧是非常可惜，最好是轉型，例如養乳牛的轉為養肉牛，否則設備都得拆了，會很可惜。而政府未來也會嚴格把關 避免國外乳品「洗產地」進口到台灣。