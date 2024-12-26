獨／爭取班班有鮮乳！蔣萬安、卓榮泰政院過招 新科政委也參戰

行政院日前喊卡「班班有鮮乳」政策，地方縣市有意見，台北市長蔣萬安上午在行政院會開第一槍，當面向行政院長卓榮泰反映，呼籲中央將經費交由縣市政府，因地制宜接續辦理，台中市長盧秀燕也同步爭取，但卓榮泰態度堅定，蔣萬安、卓榮泰過招半小時，連新科政務委員馬永成都參戰。

據轉述，今天行政院會中，蔣萬安率先發難，當面向卓榮泰建議，中央已編列4年44億元補助北市辦理班班有鮮乳，如今政策喊卡，應該因地制宜，由地方縣市自行決定是否繼續實施，將經費撥給北市繼續執行，家長也會感謝政院；北市研議結合悠遊卡的數位學生證，讓學童或家長到超商嗶卡兌換，北市超商密度高，政策執行不會有問題。

與會人士表示，蔣萬安在會中極力爭取，但卓揆仍堅持政策暫停實施，並強調政策過去執行三個月以來，各方都有不同意見，尤其偏鄉需要因地制宜，政院搜集各方意見後才在上周暫停政策。農業部長陳駿季、教育部也接續發言助攻卓揆，說明難處。

該人士表示，馬永成也接續參戰，提醒必須考慮超商供貨無法負荷的問題，他舉例，若一所學校2500名孩子或家長去附近超商兌換鮮乳，6家超商也難供貨。

不過，蔣萬安一句話堵回去，蔣萬安說，他這周拜訪4大超商和全聯、家樂福，業者都稱樂意配合，且兌換鮮乳的人不會同一時間在同地點，「技術性問題早已不是問題」。

盧秀燕則在會中呼應蔣的主張，同步爭取經費下放，讓各縣市因地制宜解決問題。她表示，班班有鮮乳政策立意良善，台中支持續辦，並舉例，台中市都會區學生可使用數位學生證到超商領取鮮乳，較偏遠的和平區，可由地方政府自行解決技術問題，若好政策直接喊停，連經費都沒了，就可惜了行政院的政策美意。

面對蔣萬安、盧秀燕相繼為班班有鮮乳政策請命，卓榮泰仍舊維持定調，認為政策有全國不一致的問題，政策停辦維持原決議，但鼓勵地方政府在地方自治的精神下，負起地方政府應有的責任，為兒童健康做出努力。