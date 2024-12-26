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教育部頒「藝術教育貢獻獎」 鄭善禧、陳輝東獲終身成就獎

中央社／ 台北26日電
第11屆教育部藝術教育貢獻獎26日在國立台灣藝術教育館南海劇場頒獎，台灣師範大學美術系名譽教授鄭善禧（中右）獲頒終身成就獎，從教育部次長張廖萬堅（中左）手中接下獎座。圖／國立台灣藝術教育館提供
第11屆教育部藝術教育貢獻獎26日在國立台灣藝術教育館南海劇場頒獎，台灣師範大學美術系名譽教授鄭善禧（中右）獲頒終身成就獎，從教育部次長張廖萬堅（中左）手中接下獎座。圖／國立台灣藝術教育館提供

教育部今天頒發第11屆藝術教育貢獻獎，台灣師範大學美術系名譽教授鄭善禧及日前辭世的台南美術館榮譽董事長陳輝東獲得終身成就獎，表彰他們對美術教育及文化的貢獻。

第11屆教育部藝術教育貢獻獎今天在國立台灣藝術教育館南海劇場頒獎，共有24所學校與團體獲獎，另有13人獲得個人獎項。

現年92歲的鄭善禧，專精於傳統水墨畫，投入藝術教育超過一甲子（60年），秉持「工匠的身手，文人的頭腦」的理念，啟發學子對藝術的熱忱與思考能力，曾出版「剪貼」、「體育示範圖解」等多本藝術教育著作。

陳輝東於今年11月離世，他是藝術教育的先驅與推廣者，提倡全民美育，並在國際美育有高度成就。他曾協助台南市立文化中心、台南市美術館的籌備和成立，對國家藝術環境與人才培育有重大貢獻。

教育部次長張廖萬堅在頒獎典禮致詞時，對兩名終身成就獎獲獎者表達感佩，肯定兩人是藝術文化扎根的推手，為社會注入更多人文美學，並希望相關事蹟可以感動更多的人。

除此之外，張榮發基金會長期挹注資源舉辦音樂、藝文等各類活動，贊助偏鄉藝文經費、培養人才，持續把藝術的種子傳遞到全國各地，今天獲得績優團體獎。

雲林縣虎尾國中透過成立兩廣醒獅團、布袋戲團傳承民俗技藝，並結合自造教育及科技中心，將傳統與現代科技巧妙融合，獲得績優學校獎。

台南 教育部 美術館

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