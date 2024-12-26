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班班有鮮奶喊卡 蔣萬安怒轟：請卓院長把牛奶還給孩子

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安下午探視市議會工務、民政委員會。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安下午探視市議會工務、民政委員會。記者楊正海／攝影

班班有鮮奶中央喊卡，蔣萬安不放棄，今天赴行政院會向院長卓榮泰表達，台北市一定會找到方法，克服困難讓孩子喝到鮮奶，但院長還是執意喊卡。蔣萬安下午受訪指出，行政院農業部到底為什麼要喊卡？9月上路，12月就喊卡 「這是有能力執政的政府嗎？請卓院長把牛奶還給孩子」

蔣萬安下午赴市議會工務、民政委員會，慰問審預算的議員並送水果致意，針對上午赴行政院會，向院長卓榮泰表達爭取北市續辦班班有鮮奶。他受訪指出，今天早上是到行政院會「向卓院長向要牛奶」

蔣萬安說，上周行政院突然宣布喝牛奶政策喊卡，北市非常錯愕，今天在院會表達意見，上星期第一時間表示台北市一定會找到方法，克服困難讓孩子喝到鮮奶，但院長還是執意喊卡，他以各縣市意見無法整合為理由，他覺得非常無法接受認同。

蔣萬安說，這整件事，各縣市孩子可以喝到鮮乳，中央原本就有編列經費，地方政府各自找到可以執行的方法「這有什麼問題？」台北市有找到方法，過去這周他走遍四大超商、全聯、家樂福和大型通路業者，所有業者都非常願意配合這政策，讓孩子可以結合悠遊卡的學生證，到超商、通路領取牛奶，到底為什麼要喊卡？

北市 蔣萬安 行政院

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