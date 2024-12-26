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秋後算帳？教師批「班班有鮮乳」疑遭下令調查 教育部長回應了

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秋後算帳？教師批「班班有鮮乳」疑遭下令調查 教育部長回應了

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
立法院教育及文化委員會上午繼續審查114年度中央政府總預算案有關教育部及所屬單位預算案，教育部長鄭英耀（圖）列席說明。記者曾學仁／攝影
立法院教育及文化委員會上午繼續審查114年度中央政府總預算案有關教育部及所屬單位預算案，教育部長鄭英耀（圖）列席說明。記者曾學仁／攝影

高雄市一名教師在臉書上批評「班班有鮮乳」政策如防空警報，發文後疑似遭秋後算帳。對此，教育部長鄭英耀表示會再了解狀況，絕對不會有教師因此受到校事會議調查。

高雄市岡山國小一名教師9日在臉書上發文分享班班有鮮奶政策在學校的執行狀況，由於鮮奶到校時間不固定，一到校就像防空警報，老師手上工作被迫中斷，趕著分裝鮮奶，學生下課不敢「輕舉妄動」，預防隨時要回班級喝鮮奶。該文在臉書引起熱烈分享，點閱率破百萬次，行政院19日也宣布下學期全面停辦「班班有鮮乳」政策。

立法院教育及文化委員會今日審查教育部114年預算，立委洪孟楷在審查進行時提到，該師發文後疑似遭「秋後算帳」，高雄市教育局李姓督學下令對教師展開調查，學校說要召開校事會議，質疑是職場霸凌。洪孟楷表示，不應該因為教育部、農業部的政策而打壓說真話的人，希望不會有任何老師因為政策而遭職場霸凌。

鄭英耀表示，行政院長卓榮泰因為希望不要增加老師負擔，在各縣市沒有班班有鮮乳的共識之前，暫時停止政策。會後也會再了解此事，絕對不會如洪孟楷所說，有教師因此被列入校事會議調查。

教師 職場霸凌 鮮奶

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