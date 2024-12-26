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為高中免試入學暖身 桃市今明2天推試模擬測驗

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市教育局今明兩天舉辦桃連區高級中等學校免試入學試模擬測驗，讓學生提前熟悉免試入學的作業流程。圖／桃園市教育局提供
桃園市教育局今明兩天舉辦桃連區高級中等學校免試入學試模擬測驗，讓學生提前熟悉免試入學的作業流程。圖／桃園市教育局提供

桃園市教育局今、明2日舉辦桃連區高級中等學校免試入學試模擬測驗，教育局表示，桃連區率全國之先辦理試模擬測驗及分發作業，已累積逾10年經驗，9年級親師生可藉由模擬志願選填，提前熟悉免試入學各項作業流程，並瞭解個別序位區間資料的使用方式，作為生涯探索及適性選擇的依據。

教育局表示，桃連區高級中等學校免試入學超額比序項目有採計「國中教育會考」成績，模擬命題範圍包括國中7、8年級所學的包含國文、英語、數學、社會、自然及寫作測驗，各項計分、應試規則比照會考模式，讓結果更具參考價值。

教育局表示，除寫作及數學非選擇題測驗外，各科皆為選擇題型，其中英文聽力測驗3選1，其餘考科為4選1，且學生參與試模擬測驗無須負擔任何費用，預估有1萬8496名學生參加，其中桃園市所屬9年級學生人數為1萬8415人、連江縣所屬學生人數為81人。

教育局表示，試模擬測驗後，將提供各國中9年級學生試模擬測驗答案，讓學生理解自己國中階段學習的情形，並依適性輔導與家長討論至多可選填30個志願序，今年12月30日至明年1月3日學生及家長可在家練習系統操作，1月10日至16日上網選填志願、1月21日至22日各國中至中壢高商集體報名、2月4日及5日入闈進行分發作業，並於2月11日開學日公告試模擬分發結果。

免試入學 國中教育會考 教育局

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