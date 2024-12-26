為高中免試入學暖身 桃市今明2天推試模擬測驗

桃園市教育局今、明2日舉辦桃連區高級中等學校免試入學試模擬測驗，教育局表示，桃連區率全國之先辦理試模擬測驗及分發作業，已累積逾10年經驗，9年級親師生可藉由模擬志願選填，提前熟悉免試入學各項作業流程，並瞭解個別序位區間資料的使用方式，作為生涯探索及適性選擇的依據。

教育局表示，桃連區高級中等學校免試入學超額比序項目有採計「國中教育會考」成績，模擬命題範圍包括國中7、8年級所學的包含國文、英語、數學、社會、自然及寫作測驗，各項計分、應試規則比照會考模式，讓結果更具參考價值。

教育局表示，除寫作及數學非選擇題測驗外，各科皆為選擇題型，其中英文聽力測驗3選1，其餘考科為4選1，且學生參與試模擬測驗無須負擔任何費用，預估有1萬8496名學生參加，其中桃園市所屬9年級學生人數為1萬8415人、連江縣所屬學生人數為81人。

教育局表示，試模擬測驗後，將提供各國中9年級學生試模擬測驗答案，讓學生理解自己國中階段學習的情形，並依適性輔導與家長討論至多可選填30個志願序，今年12月30日至明年1月3日學生及家長可在家練習系統操作，1月10日至16日上網選填志願、1月21日至22日各國中至中壢高商集體報名、2月4日及5日入闈進行分發作業，並於2月11日開學日公告試模擬分發結果。