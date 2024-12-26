靜修高中校慶喜迎108周年 感恩與傳愛精神「一路漫花」

北市靜修高中108周年校慶日前舉行，校慶主題「一路漫花」，強調感恩與傳愛精神。活動吸引眾多校友參加，其中，喜鵲娛樂負責人林有慧以「蕭敬騰老婆」身分現身，造成轟動，瞬間炒熱氣氛。

獲邀擔任神秘嘉賓的林有慧致詞時以「喜鵲娛樂負責人AKA蕭敬騰老婆」介紹自己，迎來全場歡呼。她勉勵學弟妹保有熱情，找到適合自己的方向，「沒有最好的工作，只有最適合自己的工作；沒有最好的伴侶，只有最適合自己的伴侶。」

家長會長黃文玉也分享在靜修求學時的往事，感謝當年國文老師、現任校長蔡英華的一句「祝妳美夢成真」，激勵她成為更好的人。全國夜市商圈總會長林定國則分享他娶到靜修媳婦的喜訊，明年也將迎來寶寶，預約未來到靜修就讀。

蔡英華表示，感謝道明傳教修女會守護學校，讓靜園隨著時間累積，已成百花盛開的花園。靜修的歷史是每分每秒累積而成，這些歲月足跡推著靜修邁步向前，讓這條花路永遠飄散花香、絢美燦爛。