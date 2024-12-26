快訊

柯文哲傳訊威京集團葛樹人「先刪光簡訊」 再祭一招營造政治迫害

柯文哲背後金主群曝光 供柯選總統、高虹安與賴香伶選縣市長

盧秀芳辭中天主播拋震撼彈！接下中視董事長兼總經理

聽新聞
0:00 / 0:00

靜修高中校慶喜迎108周年 感恩與傳愛精神「一路漫花」

聯合報／ 教育事業部
靜修高中喜迎成立108年，貴賓及師生齊唱生日快樂獻上祝福。圖／北市靜修中學提供
靜修高中喜迎成立108年，貴賓及師生齊唱生日快樂獻上祝福。圖／北市靜修中學提供

北市靜修高中108周年校慶日前舉行，校慶主題「一路漫花」，強調感恩與傳愛精神。活動吸引眾多校友參加，其中，喜鵲娛樂負責人林有慧以「蕭敬騰老婆」身分現身，造成轟動，瞬間炒熱氣氛。

獲邀擔任神秘嘉賓的林有慧致詞時以「喜鵲娛樂負責人AKA蕭敬騰老婆」介紹自己，迎來全場歡呼。她勉勵學弟妹保有熱情，找到適合自己的方向，「沒有最好的工作，只有最適合自己的工作；沒有最好的伴侶，只有最適合自己的伴侶。」

家長會長黃文玉也分享在靜修求學時的往事，感謝當年國文老師、現任校長蔡英華的一句「祝妳美夢成真」，激勵她成為更好的人。全國夜市商圈總會長林定國則分享他娶到靜修媳婦的喜訊，明年也將迎來寶寶，預約未來到靜修就讀。

蔡英華表示，感謝道明傳教修女會守護學校，讓靜園隨著時間累積，已成百花盛開的花園。靜修的歷史是每分每秒累積而成，這些歲月足跡推著靜修邁步向前，讓這條花路永遠飄散花香、絢美燦爛。

校慶典禮中，安排包括校內英語歌唱特優、2024臺灣盃全國啦啦隊錦標賽第一名、全國中正盃國術錦標賽短兵項目第一名及BIS舞團等同學的表演。校方表示，透過校慶，感謝創校108年來陪伴學校成長的師生、家長和校友。

靜修高中校慶活動，學生彭瑞瑄、李宜庭、潘恩琳、張叡翔主持展現絕佳台風。圖／北市靜修中學提供
靜修高中校慶活動，學生彭瑞瑄、李宜庭、潘恩琳、張叡翔主持展現絕佳台風。圖／北市靜修中學提供

伴侶 老婆

延伸閱讀

2024塔羅牌流年死神牌！柯文哲遭求刑28年6月…「捲入官非」早有預言

高雄明誠中學聖誕校慶 邀請高師大設計數學遊戲

高中手語社團爆「學弟妹坐一圈低頭閉眼挨罵」 新北校長：將開霸凌會議

穿建中制服返校出席校慶 蔣萬安開心曝「太座」反應

相關新聞

高雄幼兒園傳虐童...吃發霉仙草、不當管教 家長包圍討公道

高市仁武區某幼兒園傳虐童情事，家長群情激憤昨下午包圍幼兒園討公道，家長指控幼兒園不僅給幼兒吃發霉仙草、餐點都沒青菜、粥還...

幼兒園性侵案調查漏洞多！國教署將修通報、調查辦法

台北市培諾米達幼兒園男性教保員涉性侵、猥褻、偷拍6名女童，引發家長人心惶惶，有立委還批評園所在事件調查期間，恐惡意刪除監...

德育非營利幼兒園教保員不當對待 北巿教育局明開會討論更換法人

北市民生社區日前爆發德育經營某教保中心陳姓教保員對幼童不當對待，該教保員曾在附近另一所同為德育經營非營利幼兒園工作過，有...

為高中免試入學暖身 桃市今明2天推試模擬測驗

桃園市教育局今、明2日舉辦桃連區高級中等學校免試入學試模擬測驗，教育局表示，桃連區率全國之先辦理試模擬測驗及分發作業，已...

靜修高中校慶喜迎108周年 感恩與傳愛精神「一路漫花」

北市靜修高中108周年校慶日前舉行，校慶主題「一路漫花」，強調感恩與傳愛精神。活動吸引眾多校友參加，其中，喜鵲娛樂負責人...

班班喝鮮奶新北要續辦 劉和然：中央經費到位雙軌制能立即啟動

行政院日前宣布「班班喝鮮奶」政策將於下學期停辦。雙北市今天都赴院會爭取續辦。代表新北市長侯友宜出席的副市長劉和然在院會指...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。