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班班喝鮮奶新北要續辦 劉和然：中央經費到位雙軌制能立即啟動

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市副市長劉和然。記者陳正興／攝影
新北市副市長劉和然。記者陳正興／攝影

行政院日前宣布「班班喝鮮奶」政策將於下學期停辦。雙北市今天都赴院會爭取續辦。代表新北市長侯友宜出席的副市長劉和然在院會指出，雙北地區含都會、偏鄉，很多制度實施都能作為其他縣市參考，雙北已針對「都會區兌換券」及「偏鄉專案運送」雙軌制完整規畫，並與四大超商洽談穩定合作模式，確保政策可迅速執行。「經費到位雙北就能立即啟動，成為示範點，提供全國推廣的實施依據。」

劉和然說，雙北在數位學生證已經落實很好，北台八縣市也推出了幸福保衛站，也就是讓弱勢孩子可以利用超商，直接領取他的早餐、晚餐，這些制度已經實行，跟超商的合作其實是非常密切的。

劉和然指出，新北跟台北市啟動跟四大超商量販店的討論，還有包括悠遊卡公司，也有探詢各廠商成本。偏鄉可以用冷鏈的專案配送，每周兩瓶鮮奶對他們來講，可能是一個開心的時刻。

劉和然說，雙北已針對「都會區兌換券」及「偏鄉專案運送」展開完整規劃，並與四大超商洽談穩定合作模式，確保政策可迅速執行，都會區可透過數位學生證，讓學童可直接領取乳品；偏鄉地區可專案冷鏈配送，確保乳品新鮮送達每位學童手中，雙軌進行。

「回到政策初衷。」劉和然說，讓孩子獲得營養健康，酪農可以受到照顧，不要因為技術性問題影響到初衷，班班喝鮮奶政策對於偏鄉及弱勢家庭的學童而言，意義重大，每週兩瓶鮮奶不僅是營養補充，更是實質的生活支持。

劉和然說，呼籲中央重啟政策，經費到位雙北就能立即啟動，成為示範點，提供全國推廣的實施依據。新北更鼓勵學校在營養午餐中增加乳品或含鈣食材，確保學童健康飲食不中斷。

偏鄉 劉和然 班班有鮮乳

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