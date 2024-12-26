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南市貫徹虐童零容忍 全市私幼簽署承諾守護幼兒

聯合報／ 記者鄭惠仁周宗禎／台南即時報導
台南市教育局今辦私幼宣導及研習活動，並簽署簽署「虐童零容忍 齊心護幼童」，承諾預防幼兒園發生違法事件措施。記者鄭惠仁／攝影
台南市教育局今辦私幼宣導及研習活動，並簽署簽署「虐童零容忍 齊心護幼童」，承諾預防幼兒園發生違法事件措施。記者鄭惠仁／攝影

台南市教育局為宣示貫徹虐童零容忍的決心，強化教保服務機構、教保服務人員正向管教知能，同時宣導違法事件相關法規，局長鄭新輝今辦研習會並與幼教協會共同簽署「虐童零容忍 齊心護幼童」，承諾預防幼兒園發生違法事件措施，透過平時管理及覺察辨識，營造友善、優質教保環境，共同守護幼兒健康快樂成長。

市長黃偉哲表示，近來有私立幼兒園發生重大的不當管教，引起社會關注，教育局除了立即啟動調查，對於情節重大的教保服務人員也祭出最重的終身不得任教、裁罰最高60萬元裁罰，並公告行為人、負責人以及機構名稱。呼籲所有幼兒園負責人應負起行政督導與管理責任，對園內教保服務人員要做好平時管理及宣導通報規定，否則就要承擔管理不善的責任。

鄭新輝說在研習會上重申，未來若幼兒園發生情節重大的違法事件，包括對幼兒身心虐待、體罰、霸凌、性騷擾、不當管教，或其他身心暴力或不當對待行為，除了重罰並公告在南市不適任人員專區及全國教保資訊網外，也將依幼照法第58條，視情節輕重對幼兒園核予減招、停招、停辦，最重處廢止設立許可證的處分，不會有討價還價或請託關說的餘地。

鄭新輝要求各幼兒園落實執行「台南市教保服務機構自主風險管理檢核表」，也希望能加強教保服務人員正向管教及情緒管理知能，同時要主動關懷幼童、技巧性的了解是否有不當管教等違法行為發生，並即時介入處理，千萬不要等到違法事件發生，造成幼兒園聲譽損害才後悔莫及。

研習會中，南市幼托教育創新協會、南市幼兒教育發展協會、南市幼稚教育學會共同簽署「虐童零容忍 齊心護幼童」承諾，宣誓一起守護幼兒，包括定期向全園員工宣導不得對幼兒有不當管教行為、定期辦理正向管教及情緒管理等研習課程、定期向全體員工宣導應通報事項義務，及落實定期與不定期巡堂並主動關懷幼童，若發現不當對待或管教情事，立即通報等。

幼兒園 虐童 鄭新輝

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