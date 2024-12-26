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德育非營利幼兒園教保員不當對待 北巿教育局明開會討論更換法人

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市民生社區日前爆發德育經營某教保中心陳姓教保員對幼童不當對待，該教保員曾在附近另一所同為德育經營非營利幼兒園工作過，有家長反應孩子遭不當對待教育局調查認定行為屬實，明天也將針對該園所舉行非營利幼兒園審議委員會，討論德育是否仍適合擔任法人。示意圖。圖／ingimage
北市民生社區日前爆發德育經營某教保中心陳姓教保員對幼童不當對待，該教保員曾在附近另一所同為德育經營非營利幼兒園工作過，有家長反應孩子遭不當對待教育局調查認定行為屬實，明天也將針對該園所舉行非營利幼兒園審議委員會，討論德育是否仍適合擔任法人。示意圖。圖／ingimage

北市民生社區日前爆發德育經營某教保中心陳姓教保員對幼童不當對待，該教保員曾在附近另一所同為德育經營非營利幼兒園工作過，有家長反應孩子遭不當對待，教育局另案調查認定行為屬實，陳男終身不得聘任教保員，明天也將針對該園所舉行非營利幼兒園審議委員會，討論德育是否仍適合擔任法人

教育局表示，該幼兒園前陳姓教保員涉及不當對待案，已於上周舉行教保相關人員違法事件調查認定委員會，認定陳姓教保員有違反「教保服務人員條例」第12條所列違法行為，經會議討輪結論，陳姓教保員解聘且終身不得聘任、任用或進用為教保服務人員。

副局長陳素慧表示，目前收到通報有一名受害者由於時間是在3月以前發生事，沒有監視器資料，經過相關調查認定後所做出結論，明天也會針對該非營利幼兒園舉行審議會討論，德育是否還適任該機構法人。

陳素慧說，非營利幼兒園都是由教育局委託法人承接，通常包含老師跟園長有一個執行團隊，若經開會討論判定德育已不適合擔任法人，會在新學期或新學年前重新招標更換法人，若家長想幫孩童更換園所也有充足時間預備。

不過日前也有家長連署盼換法人可以保留原老師、教保員，陳素慧表示，若有更換法人，會將家長需求告知新法人考量，若家長仍相信老師及教保員，學童也可以續留，未來若有兄弟姐妹要入園也可優先排序入園。

幼兒園 教育局 法人

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