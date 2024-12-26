台南教產指學力測驗引亂象 教局：會更精進成學習基石

台南市教育產業工會與教師會今天公布重要的「年度教育新聞」，期盼市府調高行政人員不休假加班費天數與敬師禮金，提升學力的措施，應採更多元方式；以及修改現行辦法，改善代理教師工作條件、保障代理教師勞動權益。

教育局說，對各議題的反映意見，持續滾動修正並溝通說明。教育是以學生為中心、以學習為焦點，只要是為了學生好，所有教育人員都應該持續檢討精進，共創更好的教育環境，這是所有家長共同的期待，目的都是以關懷「孩子」為出發點，各項措施執行方式與過程將會持續溝通精進。

台南教產表示，113年度學校行政人員不休假加班費，多數縣市都是20天，南市原是13天，市府於今年7月發函公告，下學年度將未休假加班費由13天增至14天，期待未來能增加天數。敬師禮金已由330元調高至600元，期許未來能再提高金額以鼓舞教師士氣。

南市教育局針對國中小學力檢測成績答對率後30%，再加上退步率前30%的學校，列為重點輔導學校，要求接受輔導團入班觀課，忽略區域、班級或學生差異性，不僅造成學校行政困擾，也使某些班級師生被貼標籤。該會日前發起相關意見連署，有超過4500位現場教師不支持現行入班觀課模式，並希望有更多元化、更自主的方式提昇學力。教學現場已出現為求好成績，勤做考古題或要求能力弱的學生檢測時請假的亂象。

建議學力檢測的結果應回歸原始精神，將學力檢測數據提供學校或教師，並蒐集相關資源和教學應對方式供學校參閱，由學校依據自身需求選擇成長方式，教育局應以支持取代督導教師教學，用獎勵鼓舞績優學校，形成良善的循環。

教育部已在今年9月11日函知各縣市，113學年度起停止校園生活問卷調查，各縣市都已宣布停止施作，建議南市檢討施測情形並訂定停止辦理時程。

南教產指「班班喝鮮奶」耗損教育能量惹爭議，該會支持中央宣布「班班喝鮮奶」政策下學期停辦，也呼籲市府和中央共同研議協助本土酪農業，爭取更多協助酪農的機會。另，憲法法庭已判決代理教師不採計職前年資提敘規定違憲，建議教育局先修改現行辦法，以改善代理教師工作條件、保障代理教師勞動權益。

教育局表示，基本學力是素養導向學習的基石，該局自2021年起進行學力檢測的標準化測驗，目的在提供教師精準數據及提升教學策略，實際參與輔導團或專家教師入班觀課實務學校教師多數給予正向回饋，肯定這項機制帶來的效益，有助於學生更有效學習及學力的提升。

另，未來是否再調高敬師禮金額度，將視市府財政狀況評估，以兼顧教師多元福利。對於憲法法庭的判決，將配合教育部函頒的規定辦理代理教師敘薪。