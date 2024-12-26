「班班有鮮乳」喊停可惜 盧秀燕：補助縣市因地制宜續辦
行政院日前喊停「班班有鮮乳」，台中市長盧秀燕今北上赴行政院會，表示政策「立意良善」，支持繼續辦理。並向院長卓榮泰獻策，經費交由各縣市政府，因地制宜，讓孩子可以喝到鮮奶。
盧秀燕表示，班班有鮮乳立意良善，台中市支持繼續辦理，行政院政策美意是照顧孩子、讓孩子喝到牛奶，建議將經費交由各縣市政府，針對各地區特性，將每一瓶鮮乳送到孩子手裡。
盧秀燕說明，例如台中市都會區學生可使用數位學生證，到超商領取鮮乳；偏遠的和平區學生們，到超商領取不便利，在這樣的情況下，可由地方政府因地制宜，自己解決問題。
盧秀燕說，由中央提供經費，讓地方政府執行，方法可以協調，如果直接喊停，可惜了行政院的政策美意。
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