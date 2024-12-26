台中棒球隊教練伸狼爪 立院凍結預算盼杜絕不適任教練

台中一所國小棒球隊日前傳出疑似性侵案件，教練利用威權對球隊學生性侵長達5年之久，引發校隊教練不適任的相關討論。對此，立委要求透過凍結預算，杜絕不適任教練以及體育班威權控管的文化，體育署回應，事發後體育署有發文要求各校，聘任教練一定要查詢過去的不適任狀況。

除了台中案之外，立委林宜瑾提及，日前還有南投縣國小棒球隊教練以弱勢關懷學生為名，對22名男學生伸出狼爪，宜蘭縣有武術教練性侵多名女學生，體育署應嚴加查察各級學校體育班、校隊、社團，盤點並健全不適任教練制度。林宜瑾認為，各類事件層出不窮的主因是體育班、球隊充斥威權控管的文化，掌權者藉此侵害學生的權利，這種陋習一時半刻很難根除，體育署一定要杜絕類似事件。

立委張雅琳則說，體育教練性侵未成年兒少問題頻傳，體育署未來應強化掌握學校是否落實查詢教練的不適任行為，而體育教練除了有體育班專任教練，也包含社團或家長自己請的教練，但目前只有學校擁有不適任人員查詢系統權限，家長則無從得知。

立委陳培瑜談到體育班長期不當對待、體罰的問題，她發現體育班設立辦法第23條的競賽成績條款，成為專任教練長年以來合理化對孩子過度訓練的幫兇，體育署可以修辦法或透過行政措施，來讓這件事遠離體育班現場。

另外，陳培瑜提到，體育班訪視能了解學生是否受到合理對待，但很多訪視都是行禮如儀，無法解決超時訓練、不當對待問題，體育班孩子一再成為大人奪牌工具，再多訪視都很改變。

體育署長鄭世忠表示，台中棒球隊案件發生後，體育署和國教署已有討論制度漏洞。其實不適任人員查詢系統可以查到所有教練相關刑案紀錄，但後來細查發現台中案的主要問題，在於事發學校的人員一直替換，忘記每年查詢。事發後體育署有發文要求各校，聘任編制內人員、編制外社團人員都要有契約，承辦人一定要查詢教練過去的不適任狀況，並要求教練寫切結書同意查詢不適任教師系統。

其中，競技組教練證這幾年雖有大規模清查，但循舊制度的教練很多缺乏身分證字號。鄭世忠指出，剛好明年舊制度的證照失效，將透過明年的回流訓練來得到教練的身分證字號。

教育部政務長張廖萬堅回應體育班問題，坦言他個人很反對在國中小階段就設置體育班，但制度存在已久，且體育班有很多比照教師的專任教練，要讓他們退場需要一段時間。現場的教練問題大家都知道，希望教文會委員盡量用預算主決議方式督促行政同仁注意。教文會最終決議，學校體育等相關預算總共凍結500萬元，提出書面報告後解凍。