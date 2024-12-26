快訊

丁學文專欄／金融創新無所不在 成股市狂飆背後的炸彈

柯文哲期許大帳房李文宗成為「劉泰英」 LINE對話曝光

誰職場、愛情都得意？2025蛇年最強攻略！生肖、星座完整運勢一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

台南教產票選年度教育代表字「累」 是心有餘而力不逮的疲累

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南教育產業工會與教師會選出年度教育代表字「累」，是心有餘而力不逮的疲累。記者鄭惠仁／攝影
台南教育產業工會與教師會選出年度教育代表字「累」，是心有餘而力不逮的疲累。記者鄭惠仁／攝影

台南市教育產業工會與台南市教師會舉辦「年度台南教育代表字」票選活動，經半個月近千會員教師投票，從入圍的忙、盼、師、累、創、驚等6字中，今天選出代表字「累」，反映出教師「心有餘而力不逮」的疲累。

教育局長鄭新輝說，累是心理，但重要的是精神，看到許多老師們辛苦地付出，做值得稱許的專業也看到努力的歡喜與感念，這是一體兩面；從中看到孩子的進步與成長，也看到許多老師因此洋溢著自信與滿足，如課中差異化教學最能發現老師因學生進步的驕傲。

鄭新輝感謝教師們一年來的付出與努力，讓教育更精進，也讓學生獲得更好照顧與學習，老師們的累可以理解。但身為專業人，大家一起努力是家長共同期待，教育局會持續多溝通、努力，方向不會改變，會讓教育更好。

台南教產理事長陳葦芸表示，邀請教師會員選出「年度教育代表字」，以反映南市今年的教育焦點，也藉此了解基層教師的心聲與教育狀況，期待藉此讓社會各界明瞭南市教育的現況，也希望與各團體共同努力，參與教育政策的推動，讓南市的教育更好。

台南教產於半個月前展開票選，有近千位會員投票，共選出票數較多的6個字，分別是「忙」、「盼」、「師」、「累」、「創」、「驚」，經再次評選後，「累」字票數最高，當選今年南市教育年度代表字。

教產指出，從今年度新聞中可見教育政策的「創」，造成基層教師們的「忙」與「驚」，加上身為「師」的責任自許，期「盼」教育環境能改善，因此感覺「累」，不僅身心靈困乏，更深深感受心有餘而力不逮的疲累。市議員沈震東也表示，心累比工作累還要累，更多基層聲音應被聽到。

台南教產建議，教育政策的擬定與推動，應重視基層教師聲音，因教師身處教育第一線，清楚了解實際運作問題，就像推動「班班喝鮮奶」政策，中央未顧及教學現場所要面臨的許多狀況，以致嚴重影響師生作息與教學活動。呼籲教育主管機關應多聆聽教師們的心聲，體察身在第一線基層教師們所面臨的挑戰，減少不需要的行政作業，營造對學生、對教師友善校園，創造親師生三贏共好的教育環境。

代表字 台南 教師

延伸閱讀

影／台南4校師生舞蹈快閃宣傳成果展 巿府員工驚艷

台南AI機器人創意全國盃百校參賽 市長黃偉哲當場加碼獎金

班班有鮮乳喊卡 台南市喊話中央：台南小朋友要喝鮮乳

2025PISA加入數位評測 耶誕限定學習任務開跑

相關新聞

高雄幼兒園傳虐童...吃發霉仙草、不當管教 家長包圍討公道

高市仁武區某幼兒園傳虐童情事，家長群情激憤昨下午包圍幼兒園討公道，家長指控幼兒園不僅給幼兒吃發霉仙草、餐點都沒青菜、粥還...

幼兒園性侵案調查漏洞多！國教署將修通報、調查辦法

台北市培諾米達幼兒園男性教保員涉性侵、猥褻、偷拍6名女童，引發家長人心惶惶，有立委還批評園所在事件調查期間，恐惡意刪除監...

立委籲教育部輔導改善專輔私校 凍結1000萬元預算

少子化趨勢不可逆，許多私立大專校院、高中職面臨退場危機，教育部106年起也編列25億元的私立高級中等以上學校退場基金，補...

台南教產票選年度教育代表字「累」 是心有餘而力不逮的疲累

台南市教育產業工會與台南市教師會舉辦「年度台南教育代表字」票選活動，經半個月近千會員教師投票，從入圍的忙、盼、師、累、創...

秋後算帳？發文「班班有鮮乳如防空警報」 高市老師遭調查

班班有鮮乳政策引起討論，高雄市一名國小老師貼文形容鮮乳車來時猶如發布「防空警報」，數日後行政院下令喊卡。發文老師林晉如自...

新時代圖書館評比 質化須勝量化

國家圖書館製作閱讀力報告原本出於善意，相關數據卻在各縣市政績角力下不合理飆高，資深書業人士羅玫玲表示，圖書館與圖書產業本...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。