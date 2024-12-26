台南教產票選年度教育代表字「累」 是心有餘而力不逮的疲累

台南市教育產業工會與台南市教師會舉辦「年度台南教育代表字」票選活動，經半個月近千會員教師投票，從入圍的忙、盼、師、累、創、驚等6字中，今天選出代表字「累」，反映出教師「心有餘而力不逮」的疲累。

教育局長鄭新輝說，累是心理，但重要的是精神，看到許多老師們辛苦地付出，做值得稱許的專業也看到努力的歡喜與感念，這是一體兩面；從中看到孩子的進步與成長，也看到許多老師因此洋溢著自信與滿足，如課中差異化教學最能發現老師因學生進步的驕傲。

鄭新輝感謝教師們一年來的付出與努力，讓教育更精進，也讓學生獲得更好照顧與學習，老師們的累可以理解。但身為專業人，大家一起努力是家長共同期待，教育局會持續多溝通、努力，方向不會改變，會讓教育更好。

台南教產理事長陳葦芸表示，邀請教師會員選出「年度教育代表字」，以反映南市今年的教育焦點，也藉此了解基層教師的心聲與教育狀況，期待藉此讓社會各界明瞭南市教育的現況，也希望與各團體共同努力，參與教育政策的推動，讓南市的教育更好。

台南教產於半個月前展開票選，有近千位會員投票，共選出票數較多的6個字，分別是「忙」、「盼」、「師」、「累」、「創」、「驚」，經再次評選後，「累」字票數最高，當選今年南市教育年度代表字。

教產指出，從今年度新聞中可見教育政策的「創」，造成基層教師們的「忙」與「驚」，加上身為「師」的責任自許，期「盼」教育環境能改善，因此感覺「累」，不僅身心靈困乏，更深深感受心有餘而力不逮的疲累。市議員沈震東也表示，心累比工作累還要累，更多基層聲音應被聽到。

台南教產建議，教育政策的擬定與推動，應重視基層教師聲音，因教師身處教育第一線，清楚了解實際運作問題，就像推動「班班喝鮮奶」政策，中央未顧及教學現場所要面臨的許多狀況，以致嚴重影響師生作息與教學活動。呼籲教育主管機關應多聆聽教師們的心聲，體察身在第一線基層教師們所面臨的挑戰，減少不需要的行政作業，營造對學生、對教師友善校園，創造親師生三贏共好的教育環境。