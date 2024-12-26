秋後算帳？發文「班班有鮮乳如防空警報」 高市老師遭調查

班班有鮮乳政策引起討論，高雄市一名國小老師貼文形容鮮乳車來時猶如發布「防空警報」，數日後行政院下令喊卡。發文老師林晉如自曝，任職學校召開「校事會議」，教育局李姓督學下令對她展開調查，質疑遭受職場霸凌。教育局表示，學校與督學在訊息傳遞上有落差，可能是誤會，將進一步調查後說明。

岡山國小林晉如老師9日在社群分享說，鮮奶車到校時間不固定，就像發布「防空警報」，老師手上工作被迫中斷趕著分裝鮮奶，學生下課不敢「輕舉妄動」，預防隨時要回班級喝鮮奶。

林晉如發文在臉書引起熱烈分享與回應，點閱率破百萬次，行政院19日宣布下學期全面停辦「班班鮮乳」政策。

林晉如疑因檢舉引起學校調查。她發文說，學校主任告知有人在網路上貼文，不知道是何人貼的，但是因為被大眾媒體所知悉，所以學校要召開校事會議調查，隨後寄來「教師法」有關續聘、不續聘辦法，整件事情讓她感到一頭霧水。

林晉如質疑，以前駐區督學都是帶來鼓勵與肯定，她還曾被稱為「教育之光」、爭取嘉獎，現在被以一篇莫名其妙的網路貼文，不知道是誰寫的，學生是誰？家長是誰？老師是誰？統統不知道，只因被「大眾媒體」所知悉，督學就以莫須有的罪名，有憑有據的要求學校依法召開校事會議展開調查。

林晉如氣憤說，網路上天天有人匿名罵總統、罵立委，要人入罪，還得要進法院詳細調查，怎麼現在當老師的命運竟然如此卑賤，毀人名譽不說，教育局的督學，何時變成「職場霸凌者」？教育局網頁寫「國際、跨域、共榮、永續」，現在是不是應該改成「墓祭、地獄、逼供、國恤」？