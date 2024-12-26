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秋後算帳？發文「班班有鮮乳如防空警報」 高市老師遭調查

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
「班班有鮮乳」倉促上路後亂象頻發，行政院今宣布下學期停辦。本報資料照片
「班班有鮮乳」倉促上路後亂象頻發，行政院今宣布下學期停辦。本報資料照片

班班有鮮乳政策引起討論，高雄市一名國小老師貼文形容鮮乳車來時猶如發布「防空警報」，數日後行政院下令喊卡。發文老師林晉如自曝，任職學校召開「校事會議」，教育局李姓督學下令對她展開調查，質疑遭受職場霸凌。教育局表示，學校與督學在訊息傳遞上有落差，可能是誤會，將進一步調查後說明。

岡山國小林晉如老師9日在社群分享說，鮮奶車到校時間不固定，就像發布「防空警報」，老師手上工作被迫中斷趕著分裝鮮奶，學生下課不敢「輕舉妄動」，預防隨時要回班級喝鮮奶。

林晉如發文在臉書引起熱烈分享與回應，點閱率破百萬次，行政院19日宣布下學期全面停辦「班班鮮乳」政策。

林晉如疑因檢舉引起學校調查。她發文說，學校主任告知有人在網路上貼文，不知道是何人貼的，但是因為被大眾媒體所知悉，所以學校要召開校事會議調查，隨後寄來「教師法」有關續聘、不續聘辦法，整件事情讓她感到一頭霧水。

林晉如質疑，以前駐區督學都是帶來鼓勵與肯定，她還曾被稱為「教育之光」、爭取嘉獎，現在被以一篇莫名其妙的網路貼文，不知道是誰寫的，學生是誰？家長是誰？老師是誰？統統不知道，只因被「大眾媒體」所知悉，督學就以莫須有的罪名，有憑有據的要求學校依法召開校事會議展開調查。

林晉如氣憤說，網路上天天有人匿名罵總統、罵立委，要人入罪，還得要進法院詳細調查，怎麼現在當老師的命運竟然如此卑賤，毀人名譽不說，教育局的督學，何時變成「職場霸凌者」？教育局網頁寫「國際、跨域、共榮、永續」，現在是不是應該改成「墓祭、地獄、逼供、國恤」？

網友討論熱烈，有人說「班班有鮮乳的事情讓某些人不開心了！」「鮮奶政策後來真的宣布停辦，會不會是那些人在出氣呢？」「督學為什麼要看了一篇匿名的貼文依法辦理…這種黑函的東西還可以這麼大做文章…」、「是不是因為鮮奶下學期不喝的事被報導，有人想要耍手段隨便找個名義陷害」。

岡山國小老師林晉如近日因班班有鮮乳政策受外界關注，昨晚突發文說遭到教育局霸凌，教育局說明，全事件存在溝通誤會，會進一步調查。圖／擷取林晉如臉書
岡山國小老師林晉如近日因班班有鮮乳政策受外界關注，昨晚突發文說遭到教育局霸凌，教育局說明，全事件存在溝通誤會，會進一步調查。圖／擷取林晉如臉書
岡山國小老師林晉如近日因班班有鮮乳政策受外界關注，疑因檢舉遭校方調查，林晉如公布對話內容表達不滿。圖／擷取林晉如臉書
岡山國小老師林晉如近日因班班有鮮乳政策受外界關注，疑因檢舉遭校方調查，林晉如公布對話內容表達不滿。圖／擷取林晉如臉書
學校主任傳給林晉如有關「教師法」有關續聘、不續聘辦法，網友認為威嚇意味濃厚。圖／擷取林晉如臉書
學校主任傳給林晉如有關「教師法」有關續聘、不續聘辦法，網友認為威嚇意味濃厚。圖／擷取林晉如臉書

教育局 職場霸凌 鮮奶

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