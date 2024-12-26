高雄幼兒園傳虐童...吃發霉仙草、不當管教 家長包圍討公道

高市仁武區某幼兒園傳虐童情事，家長群情激憤昨下午包圍幼兒園討公道，家長指控幼兒園不僅給幼兒吃發霉仙草、餐點都沒青菜、粥還發酸，還有學童被老師粗暴拉扯、女童遭男同學拿東西戳私密處，警方到場處理安撫，並將全案通報教育、社會局及婦幼隊處置。

位於仁武區某幼兒園昨天下午近4時許有5、6名家長圍在幼兒園門口，指控園方有不當館及虐待幼童情事，一名男童的父親指控兒子在幼兒園內被老師粗暴拉扯。

男童父親拿出幼兒園的餐點照片指控，園方供食給幼童的餐食，午餐用三色豆煮粥，湯湯水水，完全沒有綠色蔬菜，炒飯不像炒飯，大鍋麵連肉絲都沒有，粥還臭酸，早餐都是爛水果，還將發霉的仙草上面挖掉後繼續給小朋友吃，真的很可惡。

該名父親並指控，另有一名小女童，放學後晚上阿嬤洗澡，發現外陰部紅腫，女童並指尿尿會痛，家長隨即帶女童去就醫。

後家長追問女童得知，女童在學校溜滑梯時，遭3名男同學拉扯外套，後有男生將手伸進褲子裡，又拿東西戳私密處，女童清楚說出3名男同學的名字，驗傷後報警，亦有通報社會局，但老師被通知到案竟想撇清關係，質疑女童放學後是否有到其他地方。

該名父親拿出小朋友雙手起疹紅腫的照片說，指幼兒園夏天直到9時多才能開冷氣，造成小朋友雙手起疹紅腫，醫生說是天氣熱過敏，但園長卻稱是個人體質過敏；家長表示，老師未聽園長的話，後來提早開冷氣被責怪，已有7人離職。

該名父親並指，朋友的兒子第一天上幼兒園手臂就有齒痕，園方卻說是不知小朋友是否碰到其他地方，目前教育局已立案，要查幼兒園有無違法對待情事。

轄區仁武警分局指出，昨天下午4時許，接獲轄區某私立幼兒園外有不明人士聚集，警方趕赴現場，經瞭解為學童家長等人，因對學童疑似在校受傷與食用餐點等問題不滿聚集，欲找園方討公道。

警方在現場對家長和園方溝通後，未達共識，學童家長等人於晚間6時先自行離去。