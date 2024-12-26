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立委籲教育部輔導改善專輔私校 凍結1000萬元預算

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
立法院教育及文化委員會今日繼續審查114年教育部預算。立委洪孟楷表示，2024年出生率再創新低，少子化趨勢只會趨緩而不會回復，再加上很多私校面臨退場機制，尤其是高中職。記者李芯／攝影
立法院教育及文化委員會今日繼續審查114年教育部預算。立委洪孟楷表示，2024年出生率再創新低，少子化趨勢只會趨緩而不會回復，再加上很多私校面臨退場機制，尤其是高中職。記者李芯／攝影

少子化趨勢不可逆，許多私立大專校院、高中職面臨退場危機，教育部106年起也編列25億元的私立高級中等以上學校退場基金，補助學生退場安置、教員薪水墊付，114年預計再增補3.5億元。立委洪孟楷今呼籲妥善規劃輔導改善方案，立法院教育及文化委員會決議凍結1000萬元。

立法院教育及文化委員會今日繼續審查114年教育部預算。洪孟楷表示，2024年出生率再創新低，少子化趨勢只會趨緩而不會回復，再加上很多私校面臨退場機制，尤其是高中職。洪孟楷在提案中指，教育部應在3個月內針對強化專輔學校校務資訊的揭露，並妥予規劃輔導改善或協助退場的方案。

教育部技職司長楊玉惠表示，私立高中以上學校退場基金於106年度編列25億，後面沒有繼續增補，因此114年再增補3.5億元。到113年12月已經支用了16.1億，希望基金保持一定水位，用於未來學生退場安置的補助、教職員工薪水墊付。

目前無大專校院列入專案輔導學校，高中職有7所，針對輔導改善，楊玉惠說，在學校進入專輔期間，退場專案辦公室、技職司、國教署、高教司都會輔導學校脫離專輔，假如學校真的無法脫離，退場基金就必須保障學生的就學，目前學校資訊公開平台隨時都可查到專輔學校的狀況。

教育部長鄭英耀表示，當然希望學校能夠永續發展、不要退場，但若真的得面臨退場，就要維護老師、學生的權益，提供安置或交通補助。教委會決議，在私校退場基金3億5000萬中凍結1000萬元，待教育部提出書面報告後解凍。

立委林宜瑾談到私校「小聯考」問題，教育部先前表達要修法規範私校，不得以測驗、口試審查成績或其他類似考試的方式招生，日前她提出私立學校法39、57條修正草案，明訂不得以考試或各項能力指標鑑別。盼教育部加強要求縣市政府落實私立國中小監督機制，嚴格管控學校使用考試方式招生。

教育部 洪孟楷 退場機制

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