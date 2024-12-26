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幼兒園性侵案調查漏洞多！國教署將修通報、調查辦法

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
立法院教育及文化委員會今日繼續審查114年教育部預算，國教署長彭富源指出，國教署將會修正幼兒園違法事件的通報辦法、調查辦法，並訂定調查指引。記者李芯／攝影
立法院教育及文化委員會今日繼續審查114年教育部預算，國教署長彭富源指出，國教署將會修正幼兒園違法事件的通報辦法、調查辦法，並訂定調查指引。記者李芯／攝影

台北市培諾米達幼兒園男性教保員涉性侵、猥褻、偷拍6名女童，引發家長人心惶惶，有立委還批評園所在事件調查期間，恐惡意刪除監視器畫面。對此，國教署表示將會修正幼兒園違法事件的通報、調查辦法，針對刪除監視器畫面的惡意行徑也會訂定要點。

立法院教育及文化委員會今日繼續審查114年教育部預算，立委吳沛憶表示，台北市發生培諾米達幼兒園性侵案後，就一再和國教署、台北市府教育局討論，現有法規教保人員條例針對違法事件的調查跟通報，地方政府應是可以有所作為的，但在個案中有太多漏掉的環節。因此，她要求教育部訂定幼兒園違法事件調查手冊，提供地方政府指引。

立委林月琴提案指出，國教署108年訂定學校監視錄影系統管理具體作法，包含監視錄影資料保密等規定，但目前僅台北市、新北市、台南市、高雄市制定實施要點或管理原則。且現行規定下，若家長申請調查後發現疑似有不當對待情事，因為不得翻攝、錄製，讓幼兒園業者惡意刪除畫面情形不斷發生，導致後續調查程序中無明確事證佐證。

林月琴呼籲，國教署應明確制定全國統一的具體作法，家長在申請查調相關攝錄影音資料時，地方政府才有明確程序提供家長申請查調。

國教署長彭富源指出，國教署將修正幼兒園違法事件的通報辦法、調查辦法，並訂定調查指引，另針對林月琴提及有園所惡意刪除監視器畫面，此類惡意行徑國教署會行文要求，也訂定要點。

國教署 幼兒園

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