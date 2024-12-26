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女性投入STEM領域 教部有補助

聯合報／ 記者許維寧／台北報導

教育部近日修正「教育部補助大專校院ＳＴＥＭ領域及女性研發人才培育計畫要點」，學校應針對女性教研人員及女學生培育提出創新作法，每案每年最高補助三百萬，五成補助款應用於支持女性教研人員教學研究、培育女學生學習與鼓勵投入ＳＴＥＭ領域就業輔導規畫，於明年一月一日正式上路。

根據行政院性別平等會統計，台灣高等教育端，畢業於科學、技術、工程及數學等ＳＴＥＭ領域的女性占比，一一一學年達歷年新高廿六％。但同時受少子化影響，無論是畢業自ＳＴＥＭ領域的大學生數、女大學生數仍較十年前少。

教育部公告修正「教育部補助大專校院ＳＴＥＭ領域及女性研發人才培育計畫要點」，教育部說明，該計畫推動目的，是為加強建立女性友善學習與研發環境，學校應針對女性教研人員及女學生培育提出創新作法，非僅限於執行既有措施，以此提供更多元的學習機會和資源，激勵更多女性參與、提升其競爭力。

另外，教育部也修正要點中「申請對象及計畫主持人應具備資格」一項，學校應鼓勵女性教研人員擔任計畫主持人或協同主持人。教育部說明，是考量到女性教研人員投入計畫執行，可帶動學校更多女性師生共同參與，有助女性人才培育。

但教育部也說，有鑒於各校因規模或女性教研人員人數不同等因素，因此增列規定僅是鼓勵性質並非強制。

大學生 教育部

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