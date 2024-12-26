陸生來台卡關 教部大陸旅費預算遭砍25萬

大陸自一○九學年度宣布暫停陸生來台就學，教育部卻仍編列七十五萬元「大陸地區旅費」，立委認為預算編列草率，決議凍結廿五萬元預算。立委批學習歷程檔案「作伙學」手冊成效不彰，教育部允諾，下個年度將印製一人一本。

立委羅廷瑋先前曾建議教育部，若陸方不同意陸生來台，可考量讓旅外陸生來台就讀。教育部長鄭英耀昨日表示，對此教育部內部已有在研議，讓陸生透過第三地來台讀書。

立法院昨天審查教育部及所屬單位預算，針對教育部編列七十五萬五千元「大陸地區旅費」，羅廷瑋指出，政府在六月把赴陸港澳旅遊警示提升到「橙色」，建議民眾避免非必要旅遊，教育部仍編列赴大陸地區旅費，是「只准州官放火，不准百姓點燈」。

立委萬美玲說，教育部預算編列中「溝通兩岸教育議題」一項，只寫了要去北京、訪問相關教育單位，雖然這筆經費僅有七十五萬元，但仍稍嫌草率。

教育部國際及兩岸教育司回應，未來若陸方有善意回應，還是可以到對岸談陸生招生。按過往經驗，陸方有時約在上海、有時在北京，有時非常臨時，像是周一確定、周三就去談，盼立委能給予彈性，不要把談判的地點寫死。

教育部常務次長林騰蛟表示，這筆經費是公務員出差的旅費，如果是對大陸高校招生，確實會有變數，但現行也有台商學校、港澳地區，如要辦理國中會考等事務，凍結這筆預算就會影響到進行。立法院教文會最終也決定按林騰蛟的建議，在七十五萬五千元的「大陸地區旅費」中，凍結廿五萬元預算，教育部另需提書面報告。

另外，配合學習歷程檔案的推行，教育部補助「作伙學」計畫，彙整出針對學習歷程的明確建議、指引，但羅廷瑋認為作伙學印製的手冊成效不佳，調查顯示僅有不到一成高中生熟悉手冊的功能和使用方法。

對此，教育部政務次長葉丙成表示，過去作伙學手冊是一個班印三本，新的年度將發給每個學生一本，學校也有配套帶著孩子從手冊去學怎麼做，除此之外還會進行學校整體課程的增能。